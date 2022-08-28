الاحتلال يصيب 3 فلسطينيين بـ جنين.. ويعتقل اثنين من نابلس

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية وطبية، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحى، أحدهم بإصابة خطيرة فى الصدر لشاب من مخيم جنين يبلغ من العمر (18 عاما)، وأخرى فى القدمين لشاب يبلغ من العمر (20 عاما)، والإصابة الثالثة لشاب يبلغ من العمر (27 عاما) فى البطن، وجرى نقلهم إلى مستشفى ابن سينا التخصصى بمدينة جنين، لتلقى العلاج.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عانين غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكرى فى القرية، كما اندلعت مواجهات على شارع جنين- الناصرة، وشارع جنين- حيفا وفى قرية واد برقين.
وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين فلسطينيين من مدينة "نابلس" القريبة من جنين، بعد اقتحام عدة أحياء فى المدينة الشمالية، وسط إطلاق نار وقنابل غاز وصوت، ومداهمة عدة منازل.
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