العالم اليوم - روسيا تستعيد "هديتها" من سوريا.. وترسلها للبحر الأسود

انتم الان تتابعون خبر روسيا تستعيد "هديتها" من سوريا.. وترسلها للبحر الأسود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 أغسطس 2022 12:21 مساءً - أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن روسيا سحبت منظومة "إس-300" للدفاع الجوي من سوريا، لتنقلها صوب البحر الأسود، بهدف دعم العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال موقع "ذا درايف" إن نظام صواريخ أرض-جو من طراز S-300 (SAM) وصل للأراضي السورية عام 2018 لدعم نظام الدفاع الجوي السوري وحماية المصالح الروسية.

وأضاف: "الآن يبدو أن موسكو استعادت "هديتها" وشحنتها صوب البحر الأسود".

وحسب ما رصدته الأقمار الاصطناعية لشركة "ImageSat" الخاصة، فإن المنطقة التي كانت تتواجد فيها منظومة "إس-300" بالقرب من مدينة مصياف السورية "باتت فارغة الآن".

في المقابل، ظهرت المنظومة الروسية في طرطوس، وبالتحديد في القاعدة البحرية الروسية، في انتظار سفينة الشحن "سبارتا 2".

وبعد مدة قصيرة، مرّت "سبارتا 2"، وهي ناقلة معروفة للمعدات العسكرية الروسية، عبر مضيق البوسفور في اتجاه البحر الأسود.

ورصدت الأقمار الاصطناعية أن السفينة وصلت، يوم أمس السبت، إلى نوفوروسيسك، وهي قاعدة أسطول البحرية الروسية الرئيسية في البحر الأسود.