العالم اليوم - الكويت على موعد مع انتخابات برلمانية أواخر سبتمبر

انتم الان تتابعون خبر الكويت على موعد مع انتخابات برلمانية أواخر سبتمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 أغسطس 2022 12:21 مساءً - صدر في الكويت، الأحد، مرسوم أميري يدعو الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الأمة في 29 سبتمبر المقبل، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ووقع المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية، ولي العهد في الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى بعض مهام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أواخر العام الماضي.

وجاء في المرسوم: "يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 الموافق 29 سبتمبر 2022".

ويأتي هذا القرار بعد أكثر من شهر على تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا جديدا للوزراء، ليحل محل رئيس الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الذي واجه سجالات مع البرلمان.

وفي الأول من أغسطس الجاري، أعلنت الكويت تشكيلة حكومتها الجديدة، دون تغييرات كبيرة في الوزارات الرئيسية، وبعد ذلك بيوم صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة رسميا.

وقال ولي عهد الكويت في مرسوم حل مجلس الأمة إن الأمر جاء "تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب للمصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية".

وأضاف أنه: "وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".