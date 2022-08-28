مشاهد خيالية وآثار غارقة.. التغيرات المناخية والجفاف يضربان أنهار أوروبا

جدة - نرمين السيد - تراجع مستوى الأنهار والبحيرات والخزانات المائية فى أوروبا بسبب التغيرات المناخية والجفاف، الذى ضرب القارة العجوز على نحو غير مسبوق، وسط مخاوف بشأن الأمن الغذائى وتأمين الاحتياجات المائية لمواطنى هذه الدول.





ورصدت التقارير الغربية، انخفاض منسوب المياه الذى وصل إلى حد الجفاف فى عدد من الأنهار الأوروبية، حيث انخفض منسوب المياه فى نهر الدانوب قرب بلدة براهوفو الصربية، لدرجة أنه كشف هياكل عشرين سفينة حربية أغرقتها القوات الألمانية أثناء انسحابها عام 1944.

رؤوس حربية غارقة

وأشار الخبراء إلى توقعات بأن السفن غرقت برؤوس حربية، ما يثير مخاوف من الانفجار بسبب السلوك غير المبالى من قبل الغواصين وغيرهم من الأشخاص الفضوليين.

كما كشف الجفاف فى إسبانيا عن "دولمن (مناطير) جوادالبيرال"، وهى عبارة عن دوائر من عشرات الأحجار الصخرية، التى تسمى "ستون هنج الإسبانية"، والتى يعود تاريخ بنائها إلى 5000 عام قبل الميلاد، وتم اكتشافها للمرة الأولى فى عام 1926، إلا أن المنطقة غرقت فى المياه فى مشروع للتنمية الريفية عام 1963.

فرصة للباحثين

ومنذ غرقها، لم تظهر هذه الدوائر للعيان سوى أربع مرات، حيث أتاح تراجع منسوب المياه فى حوض مياه فالديكانياس، حيث تقع الآثار، واعتبر الباحثون أن هذه فرصة نادرة لدراستها.

وفى كتالونيا، أظهر الجفاف فى خزان ساو المائى كنيسة سان روما، والتى غمرتها المياه منذ عام 1962.

كذلك، أدى الجفاف فى إيطاليا، فى أواخر يونيو الماضى، إلى ظهور بارجة غرقت فى غضون الحرب العالمية الثانية فى نهر بو ب شمال البلاد.

جسر رومانى قديم

وبعد تراجع منسوب مياه نهر التيبر إلى مستوى منخفض للغاية فى يوليو الماضى، ظهر جسر رومانى من تاريخ القرن الأول قبل الميلاد للعيان، والذى كان عادة مخفيًا تحت المياه.

ووصفت التقارير الجفاف فى شمال إيطاليا بأنه أظهر بحيرة جاردا كمشهد فيلم خيالى، بعدما كشف الجفاف مساحات من الصخور المبيضة فى أجزاء منها.

وحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، قد يستمر الجفاف فى بعض مناطق أوروبا حتى نوفمبر 2022، حيث يؤكد الخبراء أنه أشد جفاف فى القارة منذ الـ 500 عام الماضية.