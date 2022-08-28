بقوة 5.2 درجة.. زلزال يضرب الفلبين

جدة - نرمين السيد - وذكر المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل -حسبما أوردت قناة (إيه بى إس-سى بى إن) الفلبينية- أن الزلزال وقع بقرية "بيلار" على عمق أربعة كيلومترات، وأن العديد من القرى المجاورة شعرت بالهزة الأرضية.
وتوقع المعهد وقوع خسائر وهزات ارتدادية أخرى، لافتا إلى أن الهزة التى وقعت اليوم هى هزة ارتدادية لزلزال ضرب المنطقة ذاتها فى 27 يوليو الماضى، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.
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