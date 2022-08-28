الصحة العالمية تحذر من ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا قريبا

جدة - نرمين السيد - ودعت المنظمة -فى بيان- الدول إلى تعزيز أنشطة المراقبة لرصد الطفرات المتوقعة، وتحديد مواصفاتها الوراثية، والاستعداد لمواجهة الارتفاع المحتمل فى عدد الإصابات الجديدة، من الممكن أن تتصاعد بسرعة مع انحسار موجة الحر وبداية فصل البرد والعودة إلى زيادة الاختلاط والتجمعات داخل الأماكن المغلقة.

توقعات المنظمة، جاءت عقب ما أظهرته آخر البيانات الصادرة عن المنظمة، بأن إجمالى عدد الإصابات المؤكدة تجاوز 597 مليوناً، فيما اقترب عدد الوفيات من 6.5 مليون وبلغ عدد الجرعات اللقاحية الموزعة فى العالم 12.4 مليار.

المنظمة نوهت بأن العدد الرسمى للوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا منذ مطلع العام الجارى، تجاوز المليون، الأمر الذى يعد مؤشراً واضحاً على أن الفيروس ما زال يتمتع بقدرة عالية على السريان، وأن المرض مازال حتى اليوم يتسبب بعشرات الوفيات اليومية، حتى فى البلدان التى بلغت مستويات مرتفعة من التغطية اللقاحية بالجرعات الإضافية.

وبدورهم أشار خبراء مركز الطوارئ الصحية التابع للمنظمة، إلى أن عودة حركة النقل الجوى، إلى الانتعاش منذ مطالع هذا الصيف، وما رافقها من تخفيف تدابير الوقاية والاحتواء، أو إلغائها كلياً فى حالات كثيرة، مهّد لارتفاع أكيد فى عدد الإصابات الجديدة خلال الفترة المقبلة، ويزيد من احتمالات ظهور طفرات فيروسية جديدة.