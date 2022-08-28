أوكرانيا.. تدمير قاعدة عسكرية روسية فى بلدية ميليتوبول

جدة - نرمين السيد - وقال فيدوروف -بحسب وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية-: "لقد جرى تدمير أحد المبانى فى قرية ميرن فى منطقة ميليتوبول التى كانت تجرى فيها الاستعدادات لاستفتاء زائف، وتم تدمير واحدة من أكبر القواعد العسكرية لروسيا فى ميليتوبول، والمتمركزة فى مصنع أفتوكولورليت".

وفى سياق آخر، أعلنت قيادة قوات دونيتسك شرقى أوكرانيا، أن الجيش الأوكرانى قصف أراضى المدينة، 53 مرة من مختلف صنوف الأسلحة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت القيادة -فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد- أن القوات الأوكرانية استهدفت أراضى الإقليم خلال قصفها بـ 302 قطعة ذخيرة، وتم تسجيل 53 واقعة إطلاق النار، وتسبب القصف بالإضرار بـ 14 مبنى سكنيا فى منطقتى كيروفسكى ولينينسكى فى دونيتسك، وفى منطقتى تشرفونوجفارديسكى وكيروفسكى فى بلدة ماكيفكا، فضلا عن 9 مرافق للبنية التحتية المدنية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضى عن القيام بعملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكرى بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.