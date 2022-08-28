الانتعاش الاقتصادى فى باكستان مهدد بسبب الفيضانات

جدة - نرمين السيد - سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الضوء على الفيضانات الحالية التى تجتاح باكستان، فى عددها الصادر اليوم الأحد، قائلة إن أكثر من ألف شخص لقوا مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة فى باكستان، التى تسببت فى فيضانات وأضرار واسعة النطاق، قد تترك تداعيات سلبية على الانتعاش الاقتصادى المنتظر بعد قرار صندوق النقد الدولى "الحاسم" بشأن حزمة مالية عاجلة لإسلام أباد بقيمة 1.2 مليار دولار.





الصحيفة قالت -فى سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكترونى فى هذا الشأن- إن نحو مليون منزل تضرر جراء أسوأ فيضانات ضربت باكستان منذ ما لا يقل عن عقد من الزمان، ليُصبح جليًا بأن أحدث كارثة فى سلسلة من الكوارث الناجمة عن تغير المناخ تهدد الانتعاش الاقتصادى لباكستان.

وأضافت الصحيفة أن الأمطار الغزيرة والفيضانات اجتاحت باكستان فى الأسابيع الأخيرة، وضربت السند وبلوشستان وخيبر بختونخوا، وهى ثلاث مقاطعات من أصل أربع مقاطعات فى البلاد، فيما تلقت السند ما يقرب من ثمانية أضعاف متوسط ​​كمية الأمطار فى أغسطس، وفقًا لبيانات حكومية، مما أدى إلى القضاء على محاصيل مهمة مثل الأرز والقطن.

وبحسب الصحيفة، قدر مسؤولون أن أكثر من 30 مليون شخص قد تأثروا، أى نحو 15 فى المئة من سكان باكستان، بينما أجبر الآلاف على ترك منازلهم.

وقالت وزيرة التغير المناخى والبيئة شيرى رحمن لـ"فاينانشيال تايمز" فى مقابلة، إنها كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى..ففى الذاكرة الحية، لم نشهد مثل هذا الفيضان يأتى إلى باكستان.

وأبرزت الصحيفة أن منطقة جنوب آسيا عانت من أحداث مناخية قاسية فى الأشهر الأخيرة، مع موجات الحر التى تلتها أمطار غزيرة قتلت آلاف الأشخاص فى جميع أنحاء الهند وبنجلاديش وأفغانستان.

وذكرت أنه رغم ذلك، زادت الفيضانات من ضائقة باكستان المالية، فمن المتوقع أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولى يوم غد الإثنين على صرف 1.2 مليار دولار لدعم احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية المتضائلة، والتى باتت تكفى ما يقرب من خمسة أسابيع فقط من تغطية تكاليف الاستيراد، كما ارتفع معدل التضخم، حيث ارتفع مؤشر المواد المهمة مثل الطعام والضروريات الأخرى الأسبوع الماضى إلى 45 فى المئة على أساس سنوى.

وتوقعت وزيرة التغير المناخى والبيئة شيرى رحمن، أن الحكومة قد تضطر إلى تحويل منح التنمية وتمويل الميزانية المحتمل من أجل إدارة تداعيات الأزمة الأخيرة.

وأوردت: "سنواجه مشكلة فى فواتير الاستيراد الخاصة بنا وسيتأثر احتياطى النقد الأجنبى، لأننا سنستورد الغذاء الآن بطريقة أكبر بكثير، وبمجرد أن يتأثر ميزاننا التجارى، ستضعف الروبية أكثر، نحن نواجه وقتًا عصيبًا للغاية".

وعلى الصعيد الاقتصادى، تخوف المستثمرون من أن تحذو باكستان حذو سريلانكا فى التخلف عن سداد ديونها - حسبما أبرزت الصحيفة البريطانية - على الرغم من أن احتمالية إقرار المساعدة القادمة من صندوق النقد الدولى - وهى جزء من حزمة بقيمة 7 مليارات دولار تم إطلاقها فى عام 2019 - خففت إلى حد كبير هذه المخاوف، وقامت الصين مؤخرا بتقديم أكثر من مليارى دولار لإسلام أباد، فى حين وافقت المملكة العربية السعودية على تجديد وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار فى البنك المركزى الباكستانى.