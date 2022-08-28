العالم اليوم - رئيس وزراء كوريا الجنوبية: ضعف العملة المحلية مفيد للصادرات

انتم الان تتابعون خبر رئيس وزراء كوريا الجنوبية: ضعف العملة المحلية مفيد للصادرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 أغسطس 2022 11:21 صباحاً - قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان دوك سو، اليوم الأحد، إن ضعف العملة الوطنية من المفترض أن يساعد اقتصاد البلاد، مضيفا أنه يتوقع تشديد السياسة النقدية بشكل أبطأ وأقل من الولايات المتحدة.

وقال هان خلال مقابلة تلفزيونية "ضعف الوون ينبغي أن يكون مفيدا للاقتصاد فيما يتعلق بالصادرات وحساب المعاملات الجارية، على الرغم من أنه سيزيد الضغط التضخمي إلى حد ما".

وأضاف أن السوق تحدد سعر الصرف وأن الاتفاقات الدولية تشير إلى عدم إمكانية التدخل إلا لتهدئة التقلبات قصيرة الأجل. وقال رئيس الوزراء إن مثل هذا التدخل يجب أن يكون في حده الأدنى وأن يحدث فقط عند الحاجة.

وفي مقابلة مع رويترز على هامش ندوة جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة، قال محافظ بنك كوريا ري تشانج يونج إن أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية يجب أن ترتفع حتى يتراجع التضخم، وإن البنك المركزي لن يكون بوسعه على الأرجح التوقف عن تشديد سياسته النقدية قبل أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على ذلك.

وكان البنك المركزي الكوري، رفع الفائدة هذا الشهر بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، وذلك وسط انخفاض حاد في قيمة الوون أمام الدولار.