نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة الإمارات تعلن عن خدمة ترقية المعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قامت بتعديل خطة ترقية المعلمين والمعلمات، وهذا انطلاقاً حرصاً علي القيادة الرشيدي، وأضاف إلى ذلك اهتمامات العملية التعليمية، والكوادر التربوية ترقيات المعلمين والمعلمات، وبناءا على ذلك الإعلان عن خطة متكاملة لكي يتم التعامل مع جميع الملاحظات الهامة التي تقدمها ترقيات المعلمين والمعلمات، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن بدء تطبيق الخطة في الفترة الماضية .

وقد تجد الإشارة إلى أن المؤسسة تعمل في الفترة الأخيرة على تقييم أداء المعلمين والمعلمات عن طريق كافة المعايير المعتمدة من قبل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وكفاءات معينة ونسبة معينة للأهداف التي يحققها المعلم المتقدم، حيث أن في نهاية العام الماضي يتم تقييم المعلمين والمعلمات عن طريق تحقيق هذه النسبة، وهذا بناءا على الحصص الصفية للمعلم.

بالإضافة إلى ذلك أن إعداد قيادات مدرسية من الصف الثاني، أعلن عن احتياج الي قيادات داخل الصف الأول للمدارس، وهذا بناءا على جميع المستجدات الدورية التي يشهدها الميدان التربوي في كل عام دراسي، ومنها الاستقالات والتقاعد وهكذا، حيث أن احتياج القيادات في المدارس الموجودة، ولذلك يتم النظر إلى أن تكون المدارس مؤهلة بوجود قائد داخل المدرسة وهذا لكي يتم ضمان استقبال الطلبة بالصفوف المختلفة .

ومن المؤكد أن إعداد الصف الثاني من خلال تدريب المعلمين والمعلمات على نقاط معينة، وهذا يكون أيضاً الي نصابه التدريسي، وأضاف إلى ذلك أن يتم تدريب المعلم المتقدم على جانب أكاديمي، وبناءا على ذلك سوف يتم الخضوع للمقابلة مباشرة، وهذا بعد اجتياز المقابلة ويمون مؤهل للترقية.

بالإضافة إلى ذلك أن مؤسسة الإمارات للتعليم قامت في الفترة الأخيرة عن إعادة فتح باب التسجيل داخل المدارس الحكومية لمراحل التعليم المختلفة للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد 2023م وبناءا على ذلك سوف يتم بدء التسجيل على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ابتداء من الغد يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس الجاري 2022م حتى يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر القادم 2022م .

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أوضحت في الفترة الماضية عن توفير فحوصات (PCR) في الأيام الماضية حتى نهاية اليوم، وهذا عن طريق 226 مدرسة موزعة داخل أنحاء الدولة، حيث أن يوجد منها حوالي 189 مركزاً للفحص داخل مدارس دبي و الإمارات الشمالية، وأضاف إلى ذلك أن 37 مركزاً داخل مدارس أبوظبي بطاقـة استيعابية كبيرة للغاية وهذه تخدم الطلاب والطالبات والكوادر التربوية وترقيات المعلمين والمعلمات.