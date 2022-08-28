نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج السادس الإعدادي 2022 في العراق لجميع المحافظات epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2022 في العراق بعد أن أنهى طلاب الصف السادس تقديم امتحاناتهم للعام الدراسي 2022 في العراق، وهم الآن ينتظرون أن يتم الإعلان عن نتائجهم بفارغ الصبر، وخاصة أن مرحلة الصف السادس هي مرحلة مفصلية وهامة بالنسبة إليهم، حيث يتم فيها تحديد مستوى الطالب وعلى أساسه يتم أخذ القرار في تأهليه للمرحلة التي تليها، لذلك معدل هذه المرحلة يهمهم جدًا ويسعون دائمًا لبذل ما بوسعهم للحصول على معدلات نجاح تؤهلهم لاجتياز الصف السادس، ولذلك نعرض لكم خلال المقال الطريقة الصحيحة التي من خلالها يمكنكم الحصول على النتائج بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو الإدارات التعليمية.

نتائج السادس الإعدادي 2022 العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن اقتراب موعد صدور نتائج الصف السادس الإعدادي، والذي شغل الكثيرين مؤخرًا، وأشار مسؤولو الوزارة أن عمليات التصحيح سوف تأخذها وقتها الكافي وذلك لمزيد من الدقة والكفاءة في العمل، حتى يتم إعطاء الطلاب حقهم في علاماتهم دون أخطاء، علماً أن الامتحانات قد بدأت في يوم 20 من الشهر المنصرم يوليو وانتهت في التاسع من أغسطس الحالي لعام 2022، لذلك فإنه ما زال هناك وقت لانتظار النتائج تبعًا لما صرحت به وزارة التربية والتعليم، وأوضحت الوزارة أنه عندما يتم الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات سوف يتم الإعلان عن موعد النتائج بشكل رسمي عبر المصادر الرسمية الإعلامية الخاصة بوزارة التربية وأولهم الصفحة الرسمية التابعة لها وموقعها الإلكتروني.

كيفية استخراج نتائج السادس الإعدادي العراق

وشهدت محركات البحث الكثير من التساؤلات عن النتائج حيث كانت الفترة الماضية قد شهدت ترقب كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور لإعلان النتائج، وقد أكدت وزارة التربية أن المدة المنتظرة للإعلان عن صدور النتائج لن تتجاوز الأسبوع أو العشر أيام، وأن استخراجها سوف يتاح عبر موقع وزارة التربية الإلكتروني لكل محافظات بخطوات سهلة يمكن لأي أحد أن يجريها، فما عليك عزيزي الطالب سوى أن تتبع الآتي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اجتياز اختبار الأمان من خلال إدخال الأرقام الظاهرة أمامك على الشاشة.

اختيار أيقونة “نتائج السادس الإعدادي للدور الأول”.

تقوم بإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم والمحافظة التي تنتمي إليها.

اضغط على خيار تنزيل وسوف تتحمل النتائج على جهازك بشكل مباشر على شكل مستند pdf.

وعندها سوف تظهر لك العلامات لكافة المواد بالتفصيل بالإضافة إلى المجموع الكلي الذي حصلت عليه في امتحانات السادس.

إعلان نتائج السادس الإعدادي

تم الإعلان عن نتائج الطلاب في الصف السادس الإعدادي ويمكن الآن للجميع الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالنتيجة من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب، وذلك بعد أن قام الطلاب بترقب الإعلان عن النتائج طوال الفترة الماضية وذلك للاطمئنان على درجاتهم قبل بداية العام الدراسي الجديد.