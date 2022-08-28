أسعار الغاز تقترب من تحطيم الرقم القياسى فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت أسعار الغاز فى البورصات الأوروبية إلى مستويات قياسية، اليوم الأحد، فى ظل تراجع التوريد من روسيا وإعلان "غازبروم" عن وقف مؤقت لعمل خط "السيل الشمالى-1" قريبًا لفترة قصيرة.





ووفقا لمعطيات "TTF" العقود الآجلة للغازات الهولندية، فقد وصل سعر التسوية للغاز للتسليم فى سبتمبر إلى 3507.3 دولار أمريكى فى آخر يوم تداول من الأسبوع - 26 أغسطس، وهى قيمة قياسية لكامل فترة تشغيل مجمعات بيع الغاز فى أوروبا منذ عام 1996. وارتفع هذا المؤشر خلال الأسبوع بنحو 1000 دولار، أو ما يقرب من 40%.

وحسبما ذكرت وكالة "نوفوستى"، ففى الوقت نفسه، وصلت أسعار الغاز، أمس الجمعة، خلال لحظات إلى 3525.9 دولار، واتخذت خطوة أخرى نحو تحديث الحد الأقصى التاريخى البالغ 3892 دولارًا.

وأرجعت الوكالة هذا الارتفاع الحاد فى الأسعار فى أسواق الغاز الأوروبية إلى الغموض السائد حول احتمالات استمرار توريد الغاز الروسى.

وكانت شركة "غازبروم" أعلنت فى منتصف أغسطس الجارى، أنها ستوقف عمل "السيل الشمالى-1"، لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر، بسبب الصيانة المجدولة لوحدة ضخ الغاز العاملة الوحيدة فى محطة الضخ بورتوفايا.