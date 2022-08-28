جيش التحرير الصينى يعلن حالة التأهب بسبب طرادات أمريكية فى مضيق تايوان

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم جيش التحرير الشعبى الصينى فى المنطقة الشرقية، شى يى، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الصينية بدأت حالة تأهب قصوى، لوقف أى استفزاز، وذلك فى أعقاب مرور طرادات البحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال المتحدث: "مرت طرادات البحرية الأمريكية Chancellorsville وAntietam عبر مضيق تايوان فى 28 أغسطس، مما أثار انتباه الجميع. وقد رافقت منطقة قيادة القتال الشرقية لجيش التحرير الشعبى الطرادات الأمريكية، وتمارس السيطرة الكاملة على أنشطتها". وأضاف: "وحدات القيادة فى حالة تأهب قصوى لوقف أى استفزازات فى الوقت المناسب". ونقلا عن مسؤولين أمريكيين، قالت وسائل إعلام إن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية تمران عبر مضيق تايوان للمرة الأولى منذ تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان.

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