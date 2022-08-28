سلطات زابوروجيا تضع خطة إجلاء تحسبا للطوارئ

جدة - نرمين السيد - قال رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيا يفجينى باليتسكى اليوم الأحد، إن سلطات هذه المنطقة مستعدة لأى تطورات قد تقع فى المحطة الكهروذرية، ووضعت خطة لإجلاء السكان عند الطوارئ.





وأضاف باليتسكى، "تعمل المحطة الكهروذرية فى الوقت الراهن بشكل طبيعي، ومستوى الإشعاع فى حدوده الطبيعية.. ولكن، مع علمنا بدهاء وتهور وقسوة نظام كييف تجاه المواطنين، قمنا بالاستعداد لأى تطور للوضع، وبالتالى وضعنا خطة لإجلاء السكان فى حال ظهرت ضرورة لذلك". وأشار باليتسكى إلى أن المحطة تعرضت منذ 18 يوليو الماضى للقصف بشكل شبه يومى من جانب القوات الأوكرانية، منوها بأن المدفعية الأوكرانية تقصف المحطة من بلدتى مارجانتس ونيكوبول الواقعتين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.

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