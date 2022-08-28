وفيات كورونا حول العالم ترتفع لــ6.4 مليون.. وأمريكا الأكبر فى عدد الضحايا

جدة - نرمين السيد - وقالت الجامعة -فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد- إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و485 ألفا و598 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة، سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 94.1 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.3 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و43 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 683 ألفا و397 حالة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 527 ألفا و597 وفاة.