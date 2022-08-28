محاولة اغتيال رئيسة حزب مناهض للإخوان فى تونس

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "الصباح" التونسية، قالت موسى إنها تعرضت لمحاولة اغتيال واضحة فى مدينة الوردانين من ولاية المنستير، مضيفة أنها سترفع قضية أمام المحاكم بشأن الواقعة، وأن الأشخاص الذين اعتدوا عليها ستتم ملاحقتهم قضائيًا، وأنها ستمد وسائل الإعلام بالفيديوهات التى تثبت ذلك.

وشددت موسى على أنه "لا سبيل اليوم للعودة الى مربع العنف وما اسمتهم بروابط الاجرام، أو اعادة توظيف الخطاب الثورجى للتغطية على الفشل وتخدير المواطن"، بحسب الصحيفة.

وكانت رئيسة حزب الدستورى الحر التونسى ، أعلنت العام الماضى أن الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم الإرهاب، أخبرتها بوجود عدة تهديدات باغتيالها، مشيرة إلى أن هذه التهديدات من داخل تونس وخارجها.

واتهمت عبير موسى زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشى، بتسهيل عملية تصفيتها جسديًا واغتيالها بطريقة أو أخرى، مؤكدة فى تصريحات صحفية أن رئيس البرلمان أعطى تعليمات بعدم دخول المرافقة الأمنية معها إلى قاعة البرلمان، وأن هذا الإجراء يستهدف أن تكون بمعزل عن الحراسة الأمنية، "ما يعنى تسهيل لأى عملية اعتداء وتصفيتى جسديا".

يذكر أن عبير موسى تعد واحدة من الشخصيات البارزة فى تونس التى تطالب بمحاسبة جماعة الإخوان، متهمة إياها بإرساء منظومة الفساد فى الدولة.