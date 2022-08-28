روسيا: التفاوض مع كييف على الاستسلام فقط

جدة - نرمين السيد - قال رئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكى، اليوم الأحد، إن روسيا ستنظر فى إمكانية التفاوض مع كييف، وذلك إذا كانت الحكومة الأوكرانية مستعدة للاستسلام غير المشروط فقط.





وفى فيديو نشره عبر "تيليجرام"، قال سلوتسكى: "أريد أن أوضح للسادة النازيين، نحن مستعدون للنظر فى التفاوض إذا كان الجانب الأوكرانى مستعدًا للاستسلام غير المشروط، وتقليص قواته المسلحة إلى أدنى ما يمكن، والقضاء غير المشروط على النازية". وأطلقت روسيا عملية عسكرية فى أوكرانيا، منذ 24 فبراير الماضى، لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا. وفى وقت سابق، أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.

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