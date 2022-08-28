خلال جولة بشوارع الجزائر.. هتافات تطالب ماكرون بالرحيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - تعالت الصحيات المنادية برحيل الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، خلال جولة له في شوارع وهران ثاني أكبر المدن الجزائرية، حثي أظهر مقاطع فيديو حشودا من الجزائريين يهتفون ويطالبون الرئيس الفرنسي بالرحيل.

واندلعت احتجاجات في وهران، شمال غرب الجزائر، خلال زيارة ماكرون للجزائر رفضا لهذه الزيارة، واستذكر المحتجون 132 سنة من الاستعمار الفرنسي للبلاد.

وبدأ الرئيس الفرنسي زيارة الجزائر لمدة 3 أيام، بدأت يوم الخميس الماضي، بحث خلالها مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، ومسؤولين آخرين ملفات عدة في مقدمتها الشراكة والذاكرة والتعاون الأمني.

ونشرت وسائل إعلام جزائرية نشر لقطات مصورة أظهرت اكتظاظا كبيرا حول موكب الرئيس الفرنسي ماكرون في وهران لاستقباله، لكن اتضح أن المحتشدين هتفوا بالعبارة المشهورة “1.2.3 فيفا لالجيري”، أي تحيا الجزائر، هتافات تطالب ماكرون بالرحيل.