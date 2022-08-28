بولندا تعلن استقبال 5.8 مليون لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد -وفق ما نقله راديو بولندا فى نشرته الناطقة بالإنجليزية- إن البلاد استقبلت أمس السبت، نحو 26 ألفا و600 لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 36 ألفا و600 شخص للعودة لبلادهم.

وأضافت الوكالة، أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن، أكثر من 4 ملايين شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضى.

وكانت بولندا، مررت فى مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.