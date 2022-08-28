باكستان.. ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 1033 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على معظم المناطق فى باكستان، منذ منتصف شهر يونيو الماضى إلى 1033 قتيلا، بحسب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى البلاد اليوم الأحد،





وقالت الهيئة -حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية- إن 119 شخصا قد لقوا حتفهم خلال الـ24 ساعة الماضية مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من البلاد.

وأضافت الهيئة أن الفيضانات العارمة تسببت فى تدمير أكثر من مليونى فدان من المحاصيل الزراعية و3451 كيلومترا من الطرق، مشيرة إلى أنها جرفت أيضا 149 جسرا.

من جانبهم أفاد مسئولون أن الفيضانات الموسمية هذا العام قد أثرت على أكثر من 33 مليون شخص - أى بمعدل واحد من كل سبعة باكستانيين - كما تسببت فى تدمير أو إلحاق أضرار بالغة بما يقرب من مليون منزل.

وتعتبر الأمطار الموسمية السنوية ضرورية لرى المحاصيل وتجديد البحيرات والسدود عبر شبه القارة الهندية، ولكنها تجلب أيضا كل عام موجة من الدمار.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف كان قد طالب بتقديم مساعدات دولية من أجل التغلب على الأضرار، التى خلفتها الفيضانات فى البلاد والتى أجبرت الحكومة على إعلان حالة الطوارىء، ذلك فى الوقت الذى يبذل فيه رجال الإنقاذ قصارى جهدهم من أجل إجلاء آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل من المناطق المتضررة جراء الفيضانات.