جدة - نرمين السيد - وتعد هذه أول خطوة من نوعها منذ أن أجرت الصين مناورات عسكرية غير مسبوقة فى محيط الجزيرة.
وقالت البحرية -فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- إن عبور السفينتين "يثبت التزام الولايات المتحدة من أجل منطقة حرة مفتوحة فى المحيطين الهندى والهادئ".
وفى وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون، إن سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية ستعبران المياه الدولية فى مضيق تايوان، فى أول عملية من نوعها منذ تصاعد التوتر مع الصين بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لتايوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوة غير مسبوقة.. سفينتان حربيتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.