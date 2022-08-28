خطوة غير مسبوقة.. سفينتان حربيتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان

جدة - نرمين السيد - وتعد هذه أول خطوة من نوعها منذ أن أجرت الصين مناورات عسكرية غير مسبوقة فى محيط الجزيرة.

وقالت البحرية -فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- إن عبور السفينتين "يثبت التزام الولايات المتحدة من أجل منطقة حرة مفتوحة فى المحيطين الهندى والهادئ".

وفى وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون، إن سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية ستعبران المياه الدولية فى مضيق تايوان، فى أول عملية من نوعها منذ تصاعد التوتر مع الصين بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لتايوان.