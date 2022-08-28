نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول ولي الأمر في نظام نور برقم الهوية للعام الدراسي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتيح وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية طرق التسجيل في نظام نور برقم الهوية الوطنية حيث يتم تسجيل دخول ولي الأمر في النظام الإلكتروني نور بهدف متابعة سير العملية التعليمية والاستعلام عن نتائج الطلاب.

بالإضافة إلى ذلك تتيح البوابة التعليمية نور من تسجيل الطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي والروضة في المدارس السعودية. كما أراد تمكين النظام من خلال توفير عدد من الخدمات المختلفة للطلاب وأولياء الأمور بطريقة أسرع وأوضح.

تسجيل نظام نور برقم الهوية 1444

حرصت وزارة التعليم السعودية على توفير كافة المنصات التعليمية التي تتيح للطالب ولى الأمر سهولة التواصل بطرق بسيطة وميسرة. ويتمكن الطالب وولى الأمر من الدخول إلى نظام نور برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول من متصفح الإنترنت إلى رابط نظام نور التعليمي.

قم بالضغط على تبويب نسيت كلمة المرور.

قم بتسجيل الدخول من خلال تدوين رقم الهوية.

قم بالبحث ومن ثم اختر إدارة المدرسة واسم المدرسة والفصل الذي ينتمي إليه الطالب.

ثم انقر فوق بحث.

قم بتسجيل الدخول إلى البريد الإلكتروني للمستخدم.

ثم اكتب كلمة مرور جديدة.

أخيرا قم بالضغط على تبويب تسجيل.

تسجيل دخول ولي الأمر في نظام نور 2022

يتثنى ولي الأمر من تسجيل الدخول إلى نظام نور وذلك بهدف الحصول على جميع الخدمات التي تتيحها الوزارة للطلاب. وحتى تتمكن من التسجيل يجب اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع نظام نور عبر الرابط الرسمي.

قم بتسجيل الدخول للنظام من خلال تدوين اسم المستخدم.

قم بكتابة كلمة مرور للمستخدم وحفظها في المتصفح.

ثم اكتب رمز التحقق المرئي الموجود بالصورة.

كتابة بيانات ولي الأمر ورقم الهوية الوطنية.

ثم كتابة بيانات الطالب والصف الذي به.

انقر فوق كلمة مرور تسجيل الدخول.

خدمات نظام نور الإلكتروني

علاوة على ما سبق ذكره فإن نظام نور التعليمي الجديد 1444 يمكن للطلاب وأولياء الأمور العديد من الخدمات الهامة. بما في ذلك يتيح النظام تلك الخدمات: