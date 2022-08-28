نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سداد النقل المدرسي في نظام نور الراجحي.. التعليم تُذكر بالتزامن مع أنطلاق العام الدراسي الجديد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في صباح يوم الأحد الذي يوافق 17 من شهر يوليو لعام 2022، أعلن نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم السعودية عن فتح باب التسجيل للنقل المدرسي للعام الدراسي الجديد، لذلك تساءل الكثير من أولياء الأمور عن كيفية دفع رسوم النقل المدرسي، وكذلك ماهي شروط التسجيل في نظام نور وخطوات التسجيل ومن خلال مقال اليوم سنوضح كل ما يخص النقل المدرسي بالتفصيل، فضلاً تابعوا معنا.

طريقة سداد النقل المدرسي الراجحي

يُعد نظام نور التعليمي حلقة وصل بين المدرسة وأولياء الأمور، ويمكن لأولياء الأمور تسجيل الدخول على الموقع ومتابعة كل ما يخص أولادهم والتعرف على نتائجهم وكذلك التسجيل في النقل المدرسي، وبعد فتح باب التسجيل بدأ يسأل الكثيرون عن طريق دفع رسوم النقل المدرسي، وهي كالآتي:

أولاً، قم بتحميل تطبيق مصرف الراجحي أو الدخول على الموقع.

تسجيل الدخول على الحساب البنكي الخاص بك.

اختر خدمة الفواتير، ثم اختر إصدار فاتورة مرة واحدة.

اختر سداد رسوم النقل المدرسي.

أخيراً، عليك اتباع التعليمات حتى يتم دفع الرسوم بنجاح.

والجدير بالذكر هنا أن رسوم النقل المدرسي تبلغ قيمتها 200 ريال سعودي للعام الدراسي كاملاً مع العلم أن هذه الرسوم ليس هي التكلفة الفعلية التي تتكفل بها الدولة، إنما هي رسوم رمزية تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وضمان عدم حجز مقاعد من جانب من لا يحصلون على الخدمة بصورة كاملة، بل تعفي المدرسة بعض الحالات من دفع تلك الرسوم.

وفي حال عدم قبول طلب التسجيل وفقاً للمعايير المحددة من قبل شركة تطوير الخدمات التعليمية، فيمكن لولي الأمر استرداد المبلغ المدفوع من خلال نظام سداد.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي

بعد أن أوضحنا لكم سابقاً طريقة دفع رسوم النقل المدرسي دعونا نوضح لكم طريقة التسجيل في النقل المدرسي وهي على النحو الآتي: