نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة اليسر للتمويل الشخصي تعلن عن تمويل للسعودي والمقيم 20000 بدون كفيل وبدون رسوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة بدون كفيل أو رسوم يمكن للمواطن والمقيم الذهاب إلى شركة اليسر للتمويل الشخصي، للقيام بالحصول على القروض المطروحة لديهم التي بالفعل لا يوجد بها أي شروط معقدة قد تجعل المتلقي يفكر أكثر من مرة قبل أن يقوم بالانضمام لهم، وهذا لأن الشركة معروفة أنها تقوم باتباع الأحكام الشرعية بشأن هذه القروض، لذلك إليك الآن ما تريد التعرف عليه بشكل مفسر عبر الفقرات التالية.
شركة اليسر للتمويل الشخصي
حرصت شركة اليسر للتمويل الشخصي على القيام بطرح تمويل للسعودي والمقيم 20000 بدون كفيل وبدون رسوم، وهذا لأن هذه الشركة تعد من أفضل الشركات التابعة للمملكة العربية السعودية الخاصة بشركات التمويل، وإليك الآن كامل التفاصيل حيال هذا التمويل وأهم الخدمات التي تطرحها الشركة على جميع المستفيدين.
تمويل للسعودي والمقيم 20000 بدون كفيل وبدون رسوم
طرحت شركة اليسر للتمويل الشخصي قرض سريع لجميع المستفيدين، حيث يمكن لكلاً من المقيم والمواطن الحصول عليه دون الحاجة إلى أي رسوم أو كفيل يعمل على الإشراف على مثل هذا التمويل، لكن يجب أن تكون لديك بعض المستندات التي تثبت وجودك داخل المملكة، وإليك الآن هذه المستندات:
- الهوية الوطنية للمواطن، وبطاقة الإقامة أو أوراق أثبات الإقامة للمقيم.
- وثيقة بها تعريف بالراتب وهذا إذا كان المتقدم كان يعمل لدى أحد القطاعات الخاصة أو الحكومية.
- كشف بنكي بحساب طالب القرض الشخصي السريع به تعاملات ثلاثة أشهر.
- الآن عليك بإرسال الطلب الذي ترغب به إلى الشركة لدراسة طلبك لتحصل على القرض أو لا.
شروط الحصول على قرض شركة اليسر السريع
بعد التعرف على المستندات التي يجب أن تتوفر في أغلب الأشخاص المتقدمين من مواطنين وغير مواطنين بالمملكة، تعرف الآن على الشروط التي تجعلك تستطيع الحصول على القرض الشخصي السريع، تعرف الآن عليها عبر النقاط التالية:
- الحد الأدنى للعمل داخل أحد القطاعات العامة أو الخاصة ثلاثة أشهر كحد أدنى.
- لا يقل عمر المتقدم عن 22 عام إلى 60 عام، باستثناء العسكريين فيقبل طلبهم حتى إذا تجاوز عمرهم سن التقاعد.
- الدخل الشهري الثابت للمتقدم لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي.
مميزات التمويل السريع من شركة اليسر
توجد العديد من المميزات التي تستطيع أن تحصل عليها إذا كنت تريد الحصول على أحد القروض التي لا تحتاج إلى كفيل أو رسوم مسبقة من قبل شركة اليسر للتمويل الشخصي، وتعرف عليها الآن خلال الفقرات التالية:
- الشركة تقوم باتباع الأحكام الشرعية الإسلامية.
- الحد الأقصى للقرض 20 ألف ريال سعودي.
- تحصل على فترة سداد واسعة تمدد حتى ثلاثة سنوات.
- يمكن للمواطن السعودي الحصول على هذا القرض دون الحاجة لرسوم مسبقة، أم للمقيم يمكنه الحصول على 10 آلاف كحد أقصى للقرض دون الحاجة للكفيل.
- كما لا تحتاج الشركة رسوم للوكالة أو رسوم إدارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة اليسر للتمويل الشخصي تعلن عن تمويل للسعودي والمقيم 20000 بدون كفيل وبدون رسوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.