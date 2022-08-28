نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة اليسر للتمويل الشخصي تعلن عن تمويل للسعودي والمقيم 20000 بدون كفيل وبدون رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدون كفيل أو رسوم يمكن للمواطن والمقيم الذهاب إلى شركة اليسر للتمويل الشخصي، للقيام بالحصول على القروض المطروحة لديهم التي بالفعل لا يوجد بها أي شروط معقدة قد تجعل المتلقي يفكر أكثر من مرة قبل أن يقوم بالانضمام لهم، وهذا لأن الشركة معروفة أنها تقوم باتباع الأحكام الشرعية بشأن هذه القروض، لذلك إليك الآن ما تريد التعرف عليه بشكل مفسر عبر الفقرات التالية.

شركة اليسر للتمويل الشخصي

حرصت شركة اليسر للتمويل الشخصي على القيام بطرح تمويل للسعودي والمقيم 20000 بدون كفيل وبدون رسوم، وهذا لأن هذه الشركة تعد من أفضل الشركات التابعة للمملكة العربية السعودية الخاصة بشركات التمويل، وإليك الآن كامل التفاصيل حيال هذا التمويل وأهم الخدمات التي تطرحها الشركة على جميع المستفيدين.

تمويل للسعودي والمقيم 20000 بدون كفيل وبدون رسوم

طرحت شركة اليسر للتمويل الشخصي قرض سريع لجميع المستفيدين، حيث يمكن لكلاً من المقيم والمواطن الحصول عليه دون الحاجة إلى أي رسوم أو كفيل يعمل على الإشراف على مثل هذا التمويل، لكن يجب أن تكون لديك بعض المستندات التي تثبت وجودك داخل المملكة، وإليك الآن هذه المستندات:

الهوية الوطنية للمواطن، وبطاقة الإقامة أو أوراق أثبات الإقامة للمقيم.

وثيقة بها تعريف بالراتب وهذا إذا كان المتقدم كان يعمل لدى أحد القطاعات الخاصة أو الحكومية.

كشف بنكي بحساب طالب القرض الشخصي السريع به تعاملات ثلاثة أشهر.

الآن عليك بإرسال الطلب الذي ترغب به إلى الشركة لدراسة طلبك لتحصل على القرض أو لا.

شروط الحصول على قرض شركة اليسر السريع

بعد التعرف على المستندات التي يجب أن تتوفر في أغلب الأشخاص المتقدمين من مواطنين وغير مواطنين بالمملكة، تعرف الآن على الشروط التي تجعلك تستطيع الحصول على القرض الشخصي السريع، تعرف الآن عليها عبر النقاط التالية:

الحد الأدنى للعمل داخل أحد القطاعات العامة أو الخاصة ثلاثة أشهر كحد أدنى.

لا يقل عمر المتقدم عن 22 عام إلى 60 عام، باستثناء العسكريين فيقبل طلبهم حتى إذا تجاوز عمرهم سن التقاعد.

الدخل الشهري الثابت للمتقدم لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي.

مميزات التمويل السريع من شركة اليسر

توجد العديد من المميزات التي تستطيع أن تحصل عليها إذا كنت تريد الحصول على أحد القروض التي لا تحتاج إلى كفيل أو رسوم مسبقة من قبل شركة اليسر للتمويل الشخصي، وتعرف عليها الآن خلال الفقرات التالية: