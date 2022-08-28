نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر madrasati رابط منصة مدرستي تحميل الكتب المدرسية المعتمدة في العام الدراسي الجديد 1444 وكيفية تغيير كلمة المرور لحساب مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل منصة مدرستي تحميل الكتب المدرسية المعتمدة من وزارة التعليم السعودية تصدرت قائمة اهتمامات مئات الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية تزامنا مع بدأ طلاب المملكة العربية السعودية العام الدراسي الجديد 1444 اليوم الأحد 1 صفر 1444 الموفق 28 أغسطس 2022، ما جعلنا نرصد رابط تحميل الكتب المدرسية عبر منصة مدرستي التعليمية وخطوات تغيير كلمة المرور لمنصة مدرستي madrasati وحساب مايكروسوفت تيمز للطلاب وأولياء الأمور بكل سهولة.

منصة مدرستي التعليمية madrasati

تعد منصة مدرستي التعليمية إحدى أهم المنصات الرقمية في المملكة العربية السعودية والتي ذشنتها وزارة التعليم مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لتكون بديلا عن الحضور في المدارس.

وتوفر منصة مدرستي شرح لجميع الدروس في المناهج لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية المختلفة في المملكة.

وتقدم شرح الدروس بأكثر من طريقة بما يتناسب مع جميع الطلاب لتحقيق أكبر قدر من استفادة واستيعاب كل طالب.

كما توفر المنصة الكتب المدرسية 1444 ومقاطع الفيديو لشرح جميع الدروس للتسهيل على الطلاب في التعلم.

رابط منصة مدرستي تحميل الكتب المدرسية

ونستعرض لكم طريقة تحميل الكتب المدرسية من منصة مدرستي التعليمية madrasati لجميع الصفوف بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

ويمكن اتباع الخطوات التالية لتحميل الكتب المدرسية من منصة مدرستي:-

أولا: سجل دخولك إلى رابط منصة مدرستي schools.madrasati.sa.

ثانيا: اختر أيقونة تصفح المحتوى التعليمي.

ثالثا: اختر أيقونة الدروس والكتب الخاصة بالمرحلة التعليمية للطالب.

رابعًا: اختر المقرر الخاص بالطالب.

أخيرًا: اضغط على كلمة تحميل الكتب.

كيفية تغيير كلمة مرور منصة مدرستي 1444

وعن كيفية تغيير كلمة المرور الخاصة بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية 1444 يمكن اتباع الخطوات التالية لتعديلها بكل سهولة:-

أولا: سجل الدخول إلى رابط موقع منصة مدرستي schools.madrasati.sa.

ثانيا:- اضغط على اختيار أوفيس 365 الظاهر في الصفحة الرئيسية من الأعلى.

ثالثا: افتح أيقونة الإعدادات والتي تظهر على شكل علامة ترس “⚙”.

رابعا: اضغط على تغيير كلمة المرور.

خامسا: اكتب كلمة المرور القديمة في أول مربع أمامك والمسجل أمامه عبارة “old password”.

سادسا: اكتب كلمة المرور الجديدة الخاصة بك في المربع الثاني والمسجل أمامه عبارة ” create new password”.

سابعا: أعد كتابة كلمة المرور الجديدة مرة أخرى في المربع الثالث والمسجل أمامه عبارة” confirm new password”.

أخيرا: اختر أيقونة submit لحفظ كلمة المرور الجديدة بقاعدة بيانات المنصة.