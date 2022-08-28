كيفية التسجيل في دعم حساب المواطن والوثائق اللازمة للتسجيل، منذ صدرت الأوامر الملكية بشأن التسجيل في برنامج حساب المواطن وهو في حالة العمل المستمر، وذلك حيث أن باب التسجيل مازال مفتوحا أمام الأسر المحتاجة، للاستفادة من الدعم الشهري، والذي يوفر لهم حاجاتهم الشخصية الهامة، ويتم تحديد نصيب كل فرد من الدعم طبقا لعدد أفراد الأسرة، وإجمالي قيمة الدخل الشهري لها.

كيفية التسجيل في دعم حساب المواطن:

لكي تستطيع الاستفادة من الدعم المالي المقدم من برنامج حساب المواطن السعودي، فيجب التسجيل إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، من خلال الخطوات الأتية:

في بداية الأمر يشترط تسجيل الدخول على منصة برنامج حساب المواطن الرسمية.

بعد هذا يجب عليك النقر على خيار “التسجيل”.

ثم بعد ذلك قم بتسجيل “رقم الهوية الوطنية / رقم الهاتف الجوال / كلمة السر”.

كما يشترط الضغط على أيقونة “حفظ”.

وبعد ذلك سوف تصلك رسالة نصية عبر رقم الهاتف المسجل، وتحتوي على كلمة المرور الخاصة بك، قم بتسجلها في خاناتها المحددة.

أيضا عليك كتابة كلمة سر جديدة، للحفاظ على بيناتك.

كذلك يجب قراءة كافة الشروط المكتوبة، ثم قم بالموافقة عليها.

بالإضافة إلى أنه يشترط إرسال جميع الوثائق والأوراق الرسمية المطلوبة، لإكمال التسجيل بشكل سليم.

بعد هذا قم بإكمال جميع الخانات المتبقية والضرورية، والتي سيتم طلبها منك بالتأكيد.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة “إرسال الطلب”، ثم عليك الانتظار حتى تنتهي الجهات المختصة بدراسة الطلب، والرد بالرفض أو الموافقة عليه.

الوثائق اللازمة للتسجيل في الدعم:

لإتمام التسجيل يوجد مجموعة من الوثائق والمعلومات التي يجب إرفاقها ضمن الطلب المقدم للبرنامج، وجاءت تلك المستندات كالتالي: