وزارة التعليم تعلن عن بداية وقت طابور الصباحي مع بداية العام الدراسي ١٤٤٤ الجديد

قامت وزارة التعليم السعودي بالاعلان عن مواعيد الاصطفاف الصباحي لجميع المحافظات داخل المملكة العربية السعودية، وهذا لكي يتمكن جميع الطلاب من الذهاب إلى مدارسهم في المواعيد الرسمية المنصوص عليها، وإليك الآن كامل هذه المواعيد عبر الفقرات التالية.

موعد الاصطفاف الصباحي

سبق وحرصنا على الذكر أن المواعيد الرسمية للاصطفاف لهذا العام الدراسي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية هو كالتالي:

المواعيد الرسمية لبداية الاصطفاف داخل مدارس الرياض ٦:١٥ ص.

اما المواعيد الرسمية لطابور الصباح في مدارس جدة ٧:٠٠ ص

كما نشرة الإدارة التعليمية بالقصيم عن مواعيد طابور الصباح الخاص بمدارس البنين والبنات وكانت المواعيد كالآتي” بنين ٦:٤٥ ، بنات ٦:٣٠ ص.

اما مواعيد الاصطفاف الصباحي لمدارس المدينة المنورة حسب المدارس إذا كانت ” مدارس خاصة بالبنين ٦:٤٥ ، انا لو كانت خاصة بالبنات ٦:٣٠ ص”

كما نشرت الإدارة التعليمية التابعة لعنيزة عن مواعيد الاصطفاف الصباحي لهذا العام الدراسي الجديد ” بنين ٧ ص ، بنات ٦:٤٥ ص”.

اما عن المواعيد الرسمية للطابور الصباحي لجميع المدارس إذا كانت بنين أو بنات داخل مدارس محافظة تبوك ستكون في ٧ ص.

حرصت إدارة الجوف هي الأخرى على القيام بنشر المواعيد الرسمية الخاصة بطابور الصباح لجميع المدارس داخل الإدارة وسيكون الموعد هو ٧ ص.

كما عملت إدارة تعليم الحائل على نشر المواعيد الخاصة بالاصطفاف الصباحي لجميع المدارس وكانت المواعيد الرسمية هي ” بنين ٧ ص ، بنات ٦:٤٥ ص “.

اما عن إدارة الاحساء فقامت بتحديد مواعيد وقوف طابور الصباح لمدارس البنين والبنات حسب المواعيد التالية” بنين ٧ ص ، بنات ٦:٤٥ ص “.

من الجدير بالذكر أن العام الدراسي ١٤٤٤ من الأعوام المهمة في بناء الأهداف والخطط التعليمية التي يطمح لها جميع العاملين داخل المنظومة التعليمية، وهذا لأن عماد الوطن يأتي بعلم وعمل واجتهاد أبنائه، وتحرص المملكة العربية السعودية على وضع الكثير من الخطط كما سبق وذكرنا لأن بتأهل جميع الطلاب والطالبات يجعلهم قادرين على سد أي عجز في سوق العمل وهذا بالتأكيد ما تحتاج إليه المملكة للعمل على تحقيق جميع أهدافها برؤية ٢٠٣٠.