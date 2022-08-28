نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل آخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم بشأن “زيادة معاش الضمان المطور” للعائل والتابع تكشف عنها الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية آخر أخبار زيادة الضمان الاجتماعي والتي تم اعتمادها للمستفيدين من النظام الجديد الذين قاموا بالتسجيل في الضمان المطور وتم التحقق من الأهلية خاصتهم، وأبات الوزارة أن الزيادة تنزل للعائل بقيمة 20% بينما التابع 96% من قيمة المعاش، على أن يتم الإخذ بغين الاعتبار عدد المستفيدين من الأسرة الواحدة من حيث الحد الأدنى للدخل وفيما يلي المزيد بشأن استحقاق معاش الضمان المطور للعائل والتبع وفق تصريحات وزارة الموارد البشرية.

آخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم بشأن زيادة معاش الضمان

وزارة الموارد البشرية اعتمدت قيمة الزيادة للتابعين في النظام الجديد بقيمة 96% للنابع بينما تم إدراج قيمة 20% للعائل وذلك للمؤهلين بالنظام المطور ممكن تم التحقق من أهليتهم رسميًا، وتُعد زيادة معاش الضمان المطور من أبرز المزايا التي تم إدراجها بالنظام المعدل من قِبل وزارة الموارد البشرية، كما أعلنت الوزارة توحيد موعد الصرف للمعاشات للمؤهلين الجُدد والقدامى.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

إن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور من ضمن الأخبار المتداولة في المملكة خصوصاً بعد أن وجدت الكثير من الشائعات التي تعلن تأجيل صرف الضمان لشهر صفر، ولكن في المقابل أكدت الوزارة على عدم تأجيل الموعد وأنه سيتم توفير الرواتب إلى المستحقين بالتاريخ المحدد وفقاً لجدول الصرف، وهذا لأن الهدف من إطلاق البرنامج هو مساعدة الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المنخفض من خلال تقديم الدعم المادي لهم لهذا لن يكون من الجيد تأجيل الموعد أو تغييره ولذلك سيتم تقديمه لهم بالوقت المحدد وهو أول يوم من كل شهر ميلادي أي سيتم الإيداع يوم 1 سبتمبر 2022.

الضمان الاجتماعي تويتر خدمة العملاء

يمكن للمواطن المستحق للضمان الاجتماعي أن يقوم بالتواصل مع خدمة العملاء المتعلقة بالنظام في تويتر من أجل تقديم شكوى أو اعتراض أو حتى السؤال والاستفسار عن التفاصيل الخاصة بالدعم، وهذا بالإضافة إلى حرص وزارة الموارد على أن توفر طرق مختلفة للتواصل مع المواطنين ليستطيعوا معرفة المعلومات التي ترغب بمعرفتها.

التواصل مع الضمان الاجتماعي

هناك عدة طرق يمكن من خلالها أن يتم التواصل مع الجهة المسؤولة في الضمان الاجتماعي وهي كالآتي: