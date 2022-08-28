نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طباعة رخصة البلدية عبر منصة بلدي في المقال التالي

طباعة رخصة البلدية هذا ما يتساءل عليه الأشخاص الذي يمتلكون أنشطة تجارية في داخل المملكة العربية السعودية، حيث قامت تلك الدولة بتوفير الخدمات الإلكترونية إلى المواطنين بهدف أن تقوم بتسهيل عملية تجديد الرخصة أو سداد الرسوم التي تتعلق بالرخصة وما إلى ذلك. طباعة رخصة البلدية جاءت الخطوات على النحو الآتي: الذهاب إلى الرابط المخصص بمنصة بلدي.

عليك أن تقوم بتسجيل الدخول في تلك المنصة من خلال كتابة البيانات التي يريدها الموقع.

الذهاب فوق خانة أبدأ الخدمة.

اضغط على خانة طباعة رخصة نشاط تجاري.

ثم بكتابة البيانات المطلوبة منك في الأماكن المخصصة لها.

سوف تظهر أمامك جميع التفاصيل التي لها علاقة بالرخصة، وبذلك يمكنك أن تقوم بطباعتها. كيف يتم استخراج رخصة البلدية؟ قامت وزارة البلدية في المملكة العربية السعودية، بتوفير خدمة استخراج الرخصة بشكل إلكتروني وذلك عبر الخطوات: الدخول على ذلك البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية أمانة الرياض.

كتابة البيانات التي يطلبها منك الموقع.

إرسال طلب استخراج لرخصة البلدية وذلك من أجل أن يتم المراجعة من خلال الجهات المختصة المتمثلة بالهيئة العامة للرقابة.

بعد أن تتم المراجعة، يتم تحديد موعد زيارة المحل من أجل المعاينة.

وبعدها يصدر تقرير إلى الهيئة الرقابية، حيث يتحول الطلب لرئيس قسم الرخص من أجل أن يقوم بإصدار تلك الرخصة. شروط استخراج رخصة البلدية قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع بعض الشروط ومنها: لا بد على المتقدم أن يكون لديه محل تجاري ويكون مطابق لكافة الشروط التي قامت الوزارة بوضعها.

لا بد أن يتم مطابقة السلع وكذلك الخدمات التي سوف تقدم بالمحل مع النشاط الذي تم تسجيله بالرخصة.

مساحة المحل التجاري لا يجب أن تقل عن ١٥٠ متر مربع.

لا بد على المتقدم أن يكون لديه بريد إلكتروني. استلام رخصة البلدية لعام 1444 من خلال ما يأتي: عليك أن تقوم بتقديم طلب حتى يتم إرسال رخصة البلدية إلى البريد.

التوجه إلى الجهات المتخصصة في استلام الرخصة. وهكذا يمكن القول أن طباعة رخصة البلدية عن طريق موقع بلدي بشكل إلكتروني 1444 وهذا عبر الموقع الذي خصصته وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك حتى تقوم بتوفير الوقت والجهد على مواطني المملكة العربية السعودية. عمر شويل - جدة طباعة رخصة البلدية عبر منصة بلدي - ثقفني

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