شروط الطيران السعودي لدخول المملكة ومتطلبات السفر للسعودية من مصر ٢٠٢٢

هناك فئة من المصريين يتهافتون على السفر إلى السعودية لأغراض عديدة سواء كانت للعمل أو الزيارة أو السياحة، فالطيران السعودي وضع شروط معينة كي يتم السماح بالسفر بشكل قانون وبالتحديد بعد فترة فيروس كرونا، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المسافرين، وبناء على ذلك سنقوم بتوضيح كافة شروط الطيران السعودي داخل هذا المقال.

شروط الطيران السعودي

يجب على كل مسافر للسعودية أن يستوفي كافة الشروط التي وضعها الطيران السعودي، وإليكم أبرز تلك الشروط بالصورة الآتية:

من الضروري أن يكون هناك التزام مشدد بالإجراءات الاحترازية التي يتخذ بها داخل مصر أثناء السفر إلى السعودية.

كما يجب أن يكون المسافر قد تحصل على جرعتي لقاح من اللقاحات المعتمدين داخل المملكة العربية السعودية.

وقبل التوجه إلى السفر إلى السعودية بمدة تقدر بحوالي 72 ساعة، فيجب أن يتم تقديم شهادة معتمدة تفيد بسلبية مسحة المسافر.

ويشترط أن تكون الشهادة تحتوي على رمز ال QR، وذلك بهدف أن يتم مسحها بكل سهولة فور وصول المسافر.

ويجب أن يتم الحصول على شهادة صحية من جانب تطبيق صحتي المصري تفيد بأن المسافر لا يعاني من أي مرض مزمن.

شروط السفر للسعودية من مصر ٢٠٢٢

إليكم أبرز المستندات التي يجب توافرها مع المسافر، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

يجب تقديم جواز سفر صالح لفترة تقدر بحوالي 6 أشهر على أقل تقدير.

ومن الضروري تقديم عدد 2 صورة شخصية للمسافر بخلفية بيضاء 4*6.

ولابد من تقديم شهادة بمسحة تفييد بعدم اصابته، فيجب أن تكون المسحة سلبية، ويتم إجرائها قبل 72 ساعة من السفر.

أيضا يجب أن يتم تقديم شهادة تفيد بأن المسافر لا يعاني من أي مرض معدي.

كما يجب أن يكون هناك حجز طيران ذهاب وعودة، وذلك بالإضافة إلى تقديم حجز فندق طوال فترة الإقامة داخل السعودية.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل التي تدور حول شروط الطيران السعودي الجديدة، حيث وجدنا أن طرح هذه الشروط هدفه التقليل من نسبة التعرض إلى الإصابة من أي مرض معدي، كما سردنا أيضًا أهم المستندات التي يجب توافرها في كل مسافر.