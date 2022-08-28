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قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، بتقديم برنامج الضمان الإجتماعي للمواطنين السعوديين، وهو برنامج دعم للمواطن يصرف له مبلغ دعم شهري ليساعده في التغلب علي ظروف المعيشة الصعبة، والتكييف مع إرتفاع الأسعار، وتحقيق مستوي معيشي مناسب للمستفيدين من البرنامج، ولكي تضمن الوزارة وصول الدعم لمستفيديه الفعليين، قامت بوضع مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدم، لكي يتم قبوله بالبرنامج ويصرف الدعم الشهري له،
ماهي شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد لعام 1444 هـ
ويشمل الضمان الإجتماعي المطلقة المرأة الغير متزوجة، سواء كانت أرملة أو مطلقة أو عزباء، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بإعتبارها الجهة المسؤولة عن دعم الضمان، بوضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المرأة الغير متزوجة للإستفادة من دعم الضمان ومنها
مستحقين الضمان الاجتماعي المطور
- جميع العائلات السعودية التي لا تمتلك اي دخل مادي كل شهر وغير مستفيدين أيضاً من أي برامج الدعم أخري.
- يتم تقديم هذا الضمان الاجتماعي لجميع كبار السن والغير قادرين على العمل أيضاً بسبب إعاقة مؤقتة أو إعاقة دائمة.
- جميع العائلات السعودية التي غاب عنها رب الأسرة لفترات طويلة للغاية.
- يتم صرف هذا الدعم لجميع الأرامل والمطلقات أو المهجورة من قبل زوجها.
- جميع العائلات السعودية التي يكون فيها رب الأسرة من المدنيين للمخدرات.
- جميع العائلات التي تعتبر غير معروفة الأصل.
- جميع العائلات السعودية التي تركها رب الأسرة بدون معيل.
شروط الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1444 هـ
- في البداية يجب أن يكون المستفيد يحمل الجنسية السعودية ويحب أن يكون متواجد بشكل دائم داخل السعودية.
- يتم صرف هذا الدعم لجميع المطلقات والأرامل.
- يتم تقديم الدعم أيضاً لجميع الاشخاص ذو الاحتياجات الخاصة ولكن يمتلكون بطاقات التنقل.
- كما يتم تقديم هذا الدعم للمرأة الغير سعودي ومتزوجة من رجل سعودي.
شروط الضمان الإجتماعي المطور لغير المتزوجات
- ألا يكون للمرأة عائل ينفق عليها سواء كان أب أو أخ.
- أن تكون المرأة مقيمة داخل المملكة العربية السعودية.
- لا تمتلك المرأة سجل تجاري أو أملاك بأسمها.
- كما يشترط ألا يكون لدي المرأة أي وظيفة حكومية، يعلو دخلها عن الحد المانع للضمان الإجتماعي.
- يلزم وجود حساب مصرفي لتحويل الدعم الشهري عليه.
شروط الضمان الاجتماعى للمطلقات في السعودية
- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
- أن تكون المتقدمة مقيمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية إقامة كاملة.
- ضرورة تقديم مايثبت إقامتها بالمملكة مثل فواتير الكهرباء، أو عقود الإيجار.
- ألا يكون الدخل التي تحصل عليه المتقدمة، كافي بشكل كبير لسد إحتياجاتها اليومية.
- يشترط عدم وجود معيل لها.
- كما أن الضمان يشمل المرأة المتزوجة والتي فقدت زوجها ولديها طفل.
- الا يقل عمر المرأة عن 35 عام.
- يشترط الا يكون لدي المتقدمة أي عقارات أو أصول بأسمها.
- يشمل الضمان المرأة المتزوجة عند بلوغها سن الشيخوخة.
- توافر وثيقة الطلاق وتقديمها مع الطلب.
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