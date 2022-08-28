أحلي بروستد في العالم.. سعر مسحب البيك والوجبات والروبيان في كافة الفروع

يشتهر مطعم البيك بوجبات المسحب اللذيذة، وبناء على ذلك يتم البحث عن سعر مسحب البيك وأسعار بعض الوجبات التي يقدمها هذا المطعم بأسعار مناسبة للجميع، لكن تم تغيير بعض الأسعار، لذلك سنقوم بعرض القائمة الخاصة بالأسعار الجديدة بشكل مفصل داخل هذا المقال.

سعر مسحب البيك

إليكم الأسعار الجديد من مسحب البيك بالصورة الآتية:

وجبة دجاج مسحب ال 7 قطع سعرها يصل إلى حوالي 9 ريال سعودي، فالوجبة تحتوي على خبز وبطاطس وثومية ومشروب غازي.

بينما وجبة دجاج المسحب ال 10 قطع سعرها يقدر بحوالي 12 ريال سعودي.

كما يقدم مطعم البيك وجبة كومبو دجاج مسحب، فسعر هذه الوجبة يقدر بحوالي 9 ريال سعودي.

أيضا وساندويتش الدجاج المسحب يقدر سعره بحوالي 10 ريال سعودي.

أسعار وجبات البيك 2022

يتمثل عرض أسعار وجبات بروست البيك الجديدة بالصورة الآتية:

سعر وجبة بروست البيك ال 4 قطع يبلغ حوالي 21 ريال سعودي.

بينما على الجانب الآخر نجد أن سعر وجبة بروست البيك الجديدة ال 8 قطع يصل إلى حوالي 28 ريال سعودي.

اسعار روبيان البيك

إليكم القائمة الخاصة بأسعار وجبات المأكولات البحرية بمطعم البيك بالصورة الآتية:

وجبة الجمبري الاقتصادية ال 10 قطع سعرها يصل إلى حوالي 13 ريال سعودي.

أيضا وجبة الجمبري الجامبو ال 10 قطع سعرها يصل إلى حوالي 35 ريال سعودي.

بينما يقدر سعر وجبة الجمبري الجامبو ال 8 قطع بحوالي 25 ريال سعودي.

كما ان وجبة السمك الفيلية ال 10 قطع سعرها يصل إلى حوالي 11 ريال سعودي.

أفرع مطعم البيك في السعودية

هناك حوالي 50 فرع لمطعم البيك داخل السعودية، فهذا المطعم يعتبر من أعرق المطاعم وأكثرها شعبية، وإليكم أبرز تلك الأفرع بالصورة الآتية:

مطعم البيك المتواجد على طريق المسجد الحرام في حي العزيزية بمكة المكرمة.

كما يتواجد مطعم البيك بمدينة جدة على طريق الكورنيش.

ومطعم البيك بحي البغدادية على طريق الملك خالد.

أيضا يتواجد في حي الروضة على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز.

وبذلك نكون قد وضحنا لكم كافة التفاصيل التي تخص سعر مسحب البيك، والأسعار الجديدة داخل هذا المطعم بعد تغيير الأسعار نظرًا للظروف الاقتصادية التي يواجها العالم في هذه الفترة بالتحديد.