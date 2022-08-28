نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدد حصص المرحلة الابتدائية .. تعرف على موعد بداية العام الدراسي الجديد وتوزيع حصص المواد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد حصص المرحلة الابتدائية التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية ضمن خطة العام الدراسي الجديد للمرحلة الابتدائية 1444/1445 هـ في المملكة العربية السعودية، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني كافة تفاصيل العام الجديد كما أعلنت الجهة المسئولة، من حيث موعد بداية ونهاية العام، وعدد حصص المواد للمرحلة الابتدائية في جميع مدارس المملكة.

موعد بداية ونهاية العام الدراسي 1444

أعربت وزارة التعليم السعودية أنه من المقرر بدء العام الدراسي المقبل 1444/1445 بداية من يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر 1444 الذي يوافق 28 من أغسطس 2022 م للطلاب والمعلمين.

بينما يبدأ في 24 من محرم 1444 الموافق 22 من شهر أغسطس بالنسبة للإداريين في مختلف مدارس المملكة العربية السعودية.

بينما ينتهي العام الدراسي في جميع مدارس المملكة العربية السعودية في 4 من ذي الحجة 1444 الموافق 22 من يوليو 2023 هـ.

عدد حصص المرحلة الابتدائية في السعودية

أقرت الوزارة أن العام الدراسي مقسم على ثلاثة فصول دراسية كما كان الحال في العام الماضي بعدما كان عبارة عن فصلين فقط قبل ذلك.

مع العلم أن إجمالي عدد الحصص الدراسية لجميع مواد المرحلة الابتدائية هو 198 حصة في كل فصل دراسي.

والجدير بالذكر أنه يتم تخصيص عدد 15 حصة للأنشطة الأسبوعية.

عدد حصص المرحلة الابتدائية مدارس تحفيظ القرآن

تعتبر مدارس تحفيظ القرآن من أشهر المدارس في المملكة العربية السعودية والتي تشهد إقبالاً كبيرًا من قبل الطلاب وأولياء أمورهم.

من المقرر حسب ما أعلنته وزارة التعليم السعودية أن عدد إجمالي الحصص الدراسية في مدارس تحفيظ القرآن الكريم هو 210 حصة لكل فصل دراسي.

ومن المقرر أيضًا تخصيص ثلاثة حصص منهم للأنشطة الأسبوعية التي تتعلق بالمرحلة الابتدائية.

الخطة الدراسية للمرحلة الابتدائية 1444

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي والصفحات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي عن الخطة الدراسية للمرحلة الابتدائية هذا العام، والتي تشمل الآتي:-