نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط في السعودية بالمدينة المنورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط من الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، نظرًا لأهمية امتلاك سيارة وأنها أصبحت من ضروريات الحياة، إلا أن أسعارها المرتفعة تعد عائق كبير، لذلك يلجأ الكثيرون إلى شراء السيارات المستعملة بنظام التقسيط على دفعات، وفي المقال نوضح لمتابعي موقع ثقفني المتاجر والشركات التي تتيح نظام بيع السيارات بالتقسيط والأوراق المطلوبة.

سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط من معرض الجابر

يعتبر معرض الجابر من أكبر المتاجر التي تقوم ببيع السيارات المستعملة سواء بالتقسيط أو بنظام الكاش، حيث يقدم عروض على جميع أنواع السيارات، منها الآتي:-

سيارة هوندا أكورد LX 2021 ضمان خمس سنوات بسعر 107985 ريال سعودي.

سيارة أتراج LL 2021 ضمان ثلاث سنوات بسعر 37605 ريال سعودي.

كما متاح سيارة نيسان صني SV 2020 ضمان ثلاث سنوات بسعر 51520 ريال.

سيارة اكس ترا تايتنوم 4WD ضمان ثلاثة أعوام بسعر 131330 ريال سعودي.

سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط من معرض الصالح

كما أن معرض صالح من أكبر معارض بيع السيارات المستعملة في المملكة، ويقدم عروض على ماركات متنوعة من أبرزها ما يلي:-

سيارة كيا بيجاس GL 2022 بسعر 39 ألف ريال سعودي.

سيارة هوندا HRV EX بسعر 81900 ريال سعودي.

كما متاح سيارة شانجان FULL AL-SVIN ضمان عشرة أعوام بسعر 37900 ريال سعودي.

سيارة إم جي RX5 LUX 2021 بسعر 69900 ريال سعودي.

سيارة هافان انتلجنت H2 2021 مع تقديم خدمة صيانة لمدة سنة مجانًا وذلك بسعر 54500 ريال.

شركة بيت التقسيط السعودي لبيع السيارات بالتقسيط

تعد بيت التقسيط من أهم الشركات في السعودية والتي تتيح فرصة تقسيط أسعار السيارات، حيث تصل مدة التقسيط إلى خمس سنوات، وذلك عند دفع مقدم 5% فقط، ولا تشترط تحويل راتب المشتري.

يمكن أن يقوم العملاء بالتواصل هاتفيًا مع الشركة عبر الرقم التالي 920001850.

الأوراق المطلوبة لتقسيط سيارة مستعملة في المدينة المنورة

يشترط أن يقوم العميل الذي يرغب في شراء سيارة مستعملة بالتقسيط أن يقوم بتقديم بعض الأوراق، التي تشمل ما يلي:-