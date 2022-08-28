نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد مرور الرياض أبشر عن طريق الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد مرور الرياض تعتبر هذه الخدمة الخدمات الإلكترونية المهمة والتي أتاحتها وزارة الداخلية وإدارة المرور السعودي بشكل خاص، وذكرت وزارة الداخلية أنها توفر خدمات إلكترونية مميزة ومطلوبة لكي يستفيد منها كثير من أفراد المملكة العربية السعودية، وذلك يكون من خلال منصة أبشر الإلكترونية ومن أهمها التمكن من حجز موعد مرور.

حجز موعد مرور الرياض

حجز موعد في المرور من المواضيع المهمة التي يفكر الكثير في كيفية حجزها، ويمكنك تقوم بذلك عن طريق منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

افتح منصة أبشر.

واحصل على تطبيق أبشر الإلكتروني وافتحه من خلال الهاتف.

اختر أيقونة أبشر أفراد وقم بكتابة اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور.

اضغط على أيقونة تسجيل دخول ثم أضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

قم باختيار خدمات المرور ثم قم بالضغط على مواعيد المرور.

اختيار مالك السيارة أفضل وقت بالنسبة له ثم يقوم بتأكيده.

ويلزم عليك أن تقوم بتجهيز كافة أوراقك المطلوبة قبل أن تذهب إلى المقر المروري المخصص لك.

شروط يجب توافرها لحجز موعد مرور الرياض

وضعت المحكمة شروط عديدة لكي تتمكن من حجز موعد خلال منصة أبشر وهي:

يجب أن تمتلك حساب شخصي عبر أبشر هذا أو تكون قد قمت بالتسجيل فيه من قبل لتتمكن من الحجز.

في حالة كنت لا تمتلك حساب على المنصة فمن الممكن أن تقوم بفتح حساب جديد.

قم بمراجعة البيانات الخاصة بك لأن وجود أي خطأ في البيانات سيجعلك تعيد الحجز مرة أخرى.

طريقة حجز موعد مرور بالرياض بدون أبشر

لا يستطيع أي مواطن أن يقوم بحجز موعد مرور، إلا من خلال منصة أبشر الإلكترونية والذهاب إلى المقر الخاص بالإدارة العامة للمرور، لأن منصة أبشر الإلكترونية تعتبر من أحد المنصات الرائدة في المملكة السعودية وذلك لاحتوائها على خدمات إلكترونية عديدة في كافة مجالات الحكومة السعودية.

وظهر اهتمام المملكة العربية السعودية بالتحول الرقمي بعد انتشار الظروف الراهنة، لكي تقوم بمنع الازدحام وتيسر على المواطنين، لذلك قامت بإنشاء منصة أبشر الإلكترونية لكافة الخدمات ومنها القدرة على حجز موعد مرور بالرياض وقد أوضحنا فيما سبق خطوات الحجز.