طريقة شحن ليبارا عبر الهاتف وعبر موقع الشركة lebara.sa وأماكن بيع بطاقات الشحن

يحتاج الكثير من العملاء شحن بطاقة ليبارا والتي تعتبر أهم بطاقات الشحن داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تمكنهم من إجراء المكالمات المتنوعة، مع إمكانية التصفح بكل سهولة عبر الانترنت، حيث تعد شركة ليبارا من الشركات التي توفر الكثير من الخدمات المميزة الخاصة بعمليات الاتصال المتنقل داخل السعودية، وذلك بهدف منافسة بعض الشركات داخل السعودية، مثل: شركة زين، وSTC.

طريقة شحن ليبارا

تتم عملية شحن ليبارا من بطاقة ليبارا السعودية من خلال تلك الطريقة الآتي:

نقوم بالتوجه إلى الشاشة الخاصة بالاتصال.

بعد ذلك نقوم بإدخال كود شحن ليبارا الآتي: *111*.

ثم نقوم بإدخال رقم البطاقة المخصصة للشحن.

بعد ذلك نقوم بإدخال هذا الرمز*.

ثم نقوم بإدخال الرقم السري، ثم نقوم بإدخال هذا الرمز #.

بعد ذلك نقوم باختيار أيقونة الاتصال، وسيظهر لدينا رسالة تخبرنا بتأكيد العملية.

كيفية شحن ليبارا نت

تتم عملية شحن بطاقة ليبارا عبر الانترنت، وذلك من خلال اتباع تلك الطريقة الآتية:

في البداية نقوم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية الخاصة بموقع ليبارا صفحة الدفع الإلكتروني عبر الانترنت

ثم نقوم بالدخول على أيقونة شحن البيانات.

بعد ذلك نقوم باختيار الفئة المناسبة، وذلك من داخل الصفحة الظاهرة أمامنا.

ثم بعدها تأتي خطوة إدخال رقم الموبايل الخاص بنا.

ثم نقوم بتأكيده مرة أخرى.

بعد ذلك نقوم بالدخول على أيقونة ادفع الآن.

ثم بعدها نقوم باتباع بعض العمليات الخاص بسداد بعض الرسوم.

بالتالي تتم عملية شحن ليبارا بالشكل الصحيح.

أين تباع بطاقة شحن ليبارا

تتواجد بطاقات شحن ليبارا في الكثير من المتاجر داخل السعودية، وإليكم أبرز تلك المتاجر بالصورة الآتية:

مكتبة جرير.

أسواق بلشرف.

وأسواق ميد.

لولو هايبر ماركت.

سوق سهل.

البريد السعودي.

أسواق بنده.

كارفور السعودية.

مدينة المستهلك.

أسواق العثيم.

إلى هنا نكون قد كشفنا لكم أكثر من طريقة شحن ليبارا، حتى يتمكن العميل من إجراء كافة المكالمات والتصفح عبر الانترنت دون مواجهة أي صعوبة، فلاحظنا أن الطرق المذكورة داخل هذا المقال سهلة وبسيطة، حتى يتمكن من العميل من شحن البطاقة في أسرع وقت دون بذل أي مجهود.