تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1444

قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بالإعلان عن صدور النتائج الجديدة الخاصة باستحقاق الأهلية للدورة السابعة والخمسين، وقد أعلنت الوزارة عن عدد من الشروط والضوابط اللازم توافرها في المتقدمين، كما تضمن الإعلان عن ضرورة تحديث حساب المؤهلين، ومن خلال المقال نقدم لكم طريقة تحديث حساب المواطن برقم الهوية.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

بعض الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في الدورة الخامسة والأربعين للحصول على الدعم من الدولة قاموا بتغيير بعض البيانات الخاصة بهم مثل رقم الجوال الخاص بهم، لذلك فإن حسابهم يحتاج إلى تحديث البيانات إلى الجديدة، ويمكن ذلك من خلال عدة خطوات نعرضها عليكم فيما يلي:

ادخل على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

عليك بتسجيل الدخول عبر الحساب الخاص بك بكتابة رقم هويتك، وكلمة السر.

قم بتدوين رقم التحقق مضبوطًا.

قم بتدوين رقم التحقق مضبوطًا. اكتب البيانات الجديدة التي تحتاج إلى التحديث، بعد أن تختار من قائمة الاختيارات تعديل بياناتي.

شروط الحصول على أهلية حساب المواطن

من أهم شروط استحقاق الأهلية ما يلي:

المواطنين سعوديين الجنسية، ماعدا حاملي بطاقات التنقل من أبناء غير السعوديين.

ألا يكون المستفيد قد عاش خارج المملكة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر خلال العام السابق على التقديم.

ألا يكون المستفيد مسجونًا، أو داخل دار إيواء.

أن تكون البيانات المقدمة عبر الحساب الوطني مضبوطة.

أن يكون المواطن من محدودي الدخل.

ألا يكون المتقدم من الممتلكين للأبنية، أو السيارات، وغيرها من الأشياء غالية الثمن.

المستندات المطلوبة للحصول على حساب المواطن

أعلنت وزارة التنمية البشرية عن عدد من المستندات الواجب توافرها للتقديم، منها ما يلي:

صورة من هوية المتقدم الوطنية.

أن يكون المتقدم لديه حساب مصرفي، ويتم التقدم برقم الحساب.

إثبات للدخل الشهري للمتقدم.

البطاقة الخاصة بالمتقدم العائلية.

ملف إثبات الحالة الاجتماعية للمتقدم.

في نهاية مقال تحديث حساب المواطن برقم الهوية فقد عرضنا عليكم خطوات التحديث من خلال رابط الحساب الوطني، وقد عرضنا أهم شروط التقديم لإمكانية الحصول على الحساب الوطني، كما قدمنا لكم أهم المستندات التي يجب تقديمها للتقديم للحصول على الأهلية بكل بساطة.