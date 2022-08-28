اختبار الرخصة المهنية 1444 .. تعرف على خطوات التسجيل والشروط

اختبار الرخصة المهنية من الاختبارات التي تقدمها هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم بالتقدم إلى الاختبارات المواطنين الراغبين في شغل الوظائف التعليمية، حيث تقوم الهيئة بالإعلان رسميًا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن موعد فتح باب التسجيل في الاختبارات، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني طريقة التسجيل في الاختبارات وشروط الحصول على الرخصة المهنية 1444.

موعد بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

لم تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب حتى وقتنا هذا عن موعد فتح باب التسجيل في الاختبارات، مع العلم أنه يتم الإعلان عن مواعيد التسجيل قبلها بوقت كافي حتى يستعد الراغبين في الالتحاق بالاختبارات.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

يستطيع الأفراد التسجيل من أجل إجراء اختبارات الرخصة المهنية من خلال إتباع تلك الخطوات:-

أولاً التوجه إلى موقع نظام الرخصة المهنية. ثانيًا يتم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في بوابة “أبشر” الإلكترونية. ثم يتم الانتقال إلى الملف الشخصي، والنقر على أيقونة “الاختبارات”، والنقر على “سجل الآن”. من ثم يتم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على موقع قياس. بعدها يتم الضغط على أيقونة “التعديل”، والموافقة على جميع الشروط بعد قراءتها جيدًا. ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة في الخانات الصحيحة، والضغط على كلمة “التالي”. من ثم اختيار المدينة التي يرغب المتقدم في إجراء الامتحانات بها، وتحديد الموعد المناسب، والنقر على زر “التالي”. ثم اختيار طريقة الدفع التي تناسب المستخدم، واستكمال تفاصيل الاختبار مثل المقر، التاريخ، ورقم الكرسي.

شروط الحصول على الرخصة 1444

تشترط هيئة التقويم للتعليم والتدريب بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم الذي يرغي في دخول الاختبارات للحصول على الرخصة المهنية، وتشمل الآتي:-