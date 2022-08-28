روسيا: قدمنا لمجلس الأمن أدلة تثبت قصف قوات كييف محطة زاباروجيا النووية

جدة - نرمين السيد - وكتبت البعثة الروسية - على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "أننا قمنا بتوزيع شرح توضيحى على أعضاء مجلس الأمن الدولي، أعدته وزارة الدفاع الروسية، يظهر قصف القوات الأوكرانية لمحطة زاباروجيا النووية فى الـ25 من أغسطس".. مبينة أن مستوى الإشعاع فى المحطة ومحيطها ضمن النطاق الطبيعي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت سابقا عن استهداف القوات الأوكرانية لمحطة زاباروجيا النووية بنيران المدفعية من العيار الثقيل.