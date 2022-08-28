الدفاعات الروسية تسقط صواريخ أطلقتها قوات كييف على مقاطعة خيرسون

وقال ليونيف - فى تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، ردا على الانفجارات التى سمعت فى المدينة - إن "القوات الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا آخر، والدفاع الجوى الروسى دمر عددا كبيرا من هذه الصواريخ".. مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات عن وقوع خسائر جراء القصف حتى الآن.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت فى وقت سابق، القضاء على أكثر من 80 مرتزقا أجنبيا فى منطقة "دنيبروبتروفسك"، ونحو 70 قوميا متطرفا فى منطقة خيرسون.
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