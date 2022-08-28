العالم اليوم - بيع سيارة للأميرة ديانا في مزاد.. وهذا سعرها

انتم الان تتابعون خبر بيع سيارة للأميرة ديانا في مزاد.. وهذا سعرها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 أغسطس 2022 03:15 صباحاً - بيعت سيارة كانت تقودها الأميرة ديانا في ثمانينيات القرن الماضي مقابل 650 ألف جنيه إسترليني (764 ألف دولار) في مزاد، السبت، قبل أيام فقط من الذكرى الخامسة والعشرين لوفاتها.

وقالت شركة "سيلفرستون" للمزادات إنه كانت هناك "مزايدة شرسة" على السيارة "فورد إيسكورت آر إس توربو" السوداء قبل إقفال البيع.

ودفع المشتري البريطاني الذي لم يتم الكشف عن اسمه، زيادة بنسبة 12.5 بالمئة على سعر البيع، وفقا لدار مزادات السيارات الكلاسيكية.

وتستعد بريطانيا ومحبو الأميرة ديانا في أنحاء العالم للاحتفال بمرور ربع قرن على وفاتها، علما أنها رحلت في حادث سير مروع في باريس يوم 31 أغسطس 1997.