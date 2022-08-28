اسعار وجبات مطاعم البيك الجديدة 2022 “الدجاج، المأكولات البحرية، الساندويتشات” وعناوين الفروع

اسعار وجبات مطاعم البيك الجديدة 2022، الالاف من الأشخاص في المملكة العربية السعودية يبحثون عن اسعار وجبات مطاعم البيك الجديدة 2022 التي تعد واحدة من أشهر سلاسل المطاعم التي لها عدة فروع على مستوى المملكة، حيث يتميز مينو مطاعم البيك بالتمييز وتعدد الأصناف، فنجد أنه يضم وجبات الدجاج المميزة التي يقبل على شرائها الالاف يوميا وتحديدا وجبة الدجاج المسحب، كما يوجد كافة أصناف المأكولات البحرية والحلويات والسلطات، مع تقديم خدمة مميزة للعملاء على مدار ساعات العمل.

اسعار وجبات مطاعم البيك الجديدة 2022

وتقدم وجبات مطاعم البيك الجديدة 2022 تحت مظلة شعار واحد هو “ممممم” “واااو”، ويقدم المطعم وجبات الدجاج بطعم مختلف، حيث يستخدم خلطة وتتبيلة سرية تتناسب مع كافة الأذواق، ويعمل مطعم البيك في السعودية بداية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 2 صباحا بعد منتصف الليل، وهناك أيام يتم العمل بها على مدار الساعة تحقيقا لمبدأ رضا العملاء.

اسعار وجبات الدجاج من مطاعم البيك 2022

سعر وجبة الدجاج المسحب التي يشتهر بها المطعم، والتي تتكون من 7 قطع: 9 ريال سعودي.

سعر وجبة الدجاج المسحب، والتي تتكون من 10 قطع: 12 ريال سعودي.

سعر وجبة بيج بيك/ حراق من البيك: تتكون من صدر كبير الحجم من الدجاج الشهي شاملة سلطة الملفوف الشهية مع الخيار المخلل عالي المذاق كل هذا مع صلصة البيك المميزة: 11.5 ريال سعودي.

سعر وجبة الدجاج المقرمشة التي تتكون من 8 قطع: 23 ريال سعودي.

اسعار وجبات المأكولات البحرية من مطاعم البيك 2022

سعر وجبة فيليه سمك حار، تتكون من 10 قطع: 11 ريال سعودي.

سعر وجبة الجمبري الجامبو ، تتكون من 8 قطع: 25 ريال سعودي.

سعر وجبة الجمبري الاقتصادية، تتكون من 10 قطع: 13 ريال سعودي.

اسعار الساندويتشات من مطاعم البيك 2022

سعر ساندويتش بيج بيك ساندوتش دجاج مسحب: 10 ريال سعودي.

سعر ساندويتش سمك فيليه: 5 ريال سعودي.

سعر ساندويتش كمبو دبل برجر فيليه دجاج مشكل: 10 ريال سعودي.

سعر ساندويتش صاج دى لايت: 5 ريال سعودي.

سعر ساندويتش برجر فيليه دجاج: 3 ريال سعودي.

عناوين فروع مطاعم البيك في السعودية

ومطعم البيك له عدة فروع في المملكة السعودية، وهي: