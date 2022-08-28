هنا Results رابط نتائج الصف السادس الاعدادي العراق 2022 عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

يواصل الآلاف من الطلاب في الشهادة الإعدادية في دولة العراق في البحث عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2022 عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq والتي من المقرر إعلانها في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس فور إعتماد النتيجة رسميًا من وزير التربية العراقية وذلك فور اكتمال عمليات التصحيح في الكنترولات وتمهيدًا لإعلان نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 العراق ونستعرض معكم خلال السطور التالية خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الأول بالرقم الامتحاني 2022.

نتائج الصف السادس الإعدادي عبر epedu.gov.iq

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية، بيانًا أكدت فيه إنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح لإجابات الطلاب في الصف السادس الاعدادي الدور الاول في جميع المحافظات وذلك عقب الإنتهاء من أداء الطلاب الامتحانات خلال الفترة من 20 يوليو والتي استمرت لمدة 3 اسابيع متواصلة وانتهت في التاسع من أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان نتائج السادس الاعدادي في العراق خلال الساعات القادمة عبر موقع الوزارة الإلكتروني وقناة التلجرام التابعة للوزارة حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الإستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر .

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٢ العراق

ونستعرض معكم خطوات استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2022 من خلال الدخول علي الرابط التالي واتباع الخطوات التالية لمعرفة نتائج السادس الاعدادي العلمي والإحصائي والأدبي والتطبيقي بكل سهولة وهي كالتالي:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية العراقية .

. الخطوة الثانية: ثم إدخال رمز التحقق.

الخطوة الثالثة: ثم النقر على أيقونة الدخول للموقع الإلكتروني للوزارة.

الخطوة الرابعة: عليك النقر على أيقونة نتائج الصف السادس الإعدادي العراق .

. الخطوة الخامسة: ثم عليك القيام بتحديد المحافظة التابع لها الطالب.

الخطوة الخامسة: ثم إدخال الرقم الامتحاني وتحديد التخصص ( علمي- أدبي-أحيائي- تطبيقي).

الخطوة السادسة : ثم عليك تحميل النتائج.

نتائج السادس العلمي الاحيائي والتطبيقي 2022

المحافظة الحالة تنزيل نينوى في الانتظار قريبا ديالى في الانتظار قريبا الكرخ 1 في الانتظار قريبا الكرخ 2 في الانتظار قريبا الكرخ 3 في الانتظار قريبا الرصافة 1 في الانتظار قريبا الرصافة 2 في الانتظار قريبا الرصافة 3 في الانتظار قريبا النجف في الانتظار قريبا ذي قار في الانتظار قريبا القادسية في الانتظار قريبا صلاح الدين في الانتظار قريبا واسط في الانتظار قريبا اربيل في الانتظار قريبا السليمانية في الانتظار قريبا دهوك في الانتظار قريبا الأنبار في الانتظار قريبا بابل في الانتظار قريبا البصرة في الانتظار قريبا كربلاء في الانتظار قريبا كركوك في الانتظار قريبا ميسان في الانتظار قريبا المثنى في الانتظار قريبا

نتائج الصف السادس الادبي 2022 العراق