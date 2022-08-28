زلزال يضرب الفلبين

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 46 كيلومترًا تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 17.31 درجة شمالًا، وخط طول 120.83 درجة شرقاً, ولم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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