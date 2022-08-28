نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بلاك بورد جامعة طيبه black board تسجيل دخول للتعليم عن بعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن طريقة دخول بلاك بورد جامعة طيبة هي محور حديث هذا المقال الذي سنتحدث عنها باستفاضة، فينبغي على الطلاب معرفة الطريقة ليقوموا بمشاهدة المحاضرات الخاصة بهم من خلال بلاك بورد طيبة وأيضًا ليتعرفوا على المقررات الدراسية المتنوعة المتعلقة بهم، وهذا من خلال زيارة الموقع، وبعدها إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، حيث يعتبر نظام بلاك بورد من ضمن الأنظمة العالمية التي توفر جميع حاجات التعليم عن بعد عن طريق جامعة طيبة بلاك بورد للتعليم عن بعد.

بلاك بورد جامعة طيبة black board

تعتبر جامعة طيبة من ضمن الجامعات بالمملكة العربية السعودية التي تقوم باستخدام نظام بلاك بورد العالمي، لتوفر التعليم ولكن عن بعد، وهو من ضمن الأنظمة التي تستطيع محاكاة الأساليب التعليمية المعروفة، ويتسم هذا النظام بإتاحة الأساليب التقنية عن طريق black board التي توفر للطلاب التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بشكل يومي وفي أي ساعة، كذلك يتسم هذا النظام بحفظ المحاضرات المتنوعة ليتمكن الطّالب رؤيتها في التوقيت الذي يحبه، ويقوم الكثير من أعضاء هيئة التدريس هذه باستعمال بلاك بورد لكي يقوموا بإجراء المحاضرات مباشرًة.

نظام بلاك بورد جامعة طيبة

يقوم نظام بلاك بورد جامعة طيبة black board بالعمل على مساندة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على خلق المحاضرات التفاعلية بصورة مباشرة من خلال جهاز الكمبيوتر وبغير الاحتياج إلى زيارة مقر الجامعة في المدينة المنورة، إذ نستطيع استخدام ذلك النظام لكي نضيف المقررات الدراسية وعمل المحاضرات وفعل الواجبات بيسر، بالإضافة إلى وجود الكثير من الجامعات بالمملكة العربية السعودية التي تستخدم هذا النّظام كذلك، ومنها: جامعة جازان، وجامعة الطائف.

تطبيق بلاك بورد طيبة

تستطيع الآن أن تقوم بتحميل نظام البلاك بورد وتتابع جميع الأنشطة الدراسيّة المرتبطة بطلاب جامعة طيبة، وهذا عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على متجر التطبيقات الموجود بهواتف الأندرويد أو الآيفون.

القيام بالبحث عن تطبيق Black board باستعمال شريط البحث، بعدها قم بالدخول على تطبيق طيبه عليه.

حمل التطبيق وبعدها قم بالانتقال إلى القائمة الخاصة بالتطبيقات لتقوم بتشغيله.

قم بالعثور على جامعة طيبة باللغة الإنجليزية، بعد ذلك ثم وانتقائها.

قم بتسجيل دخول تطبيق طيبة بلاك بورد بكتابة اسم المسخدم وكلمة المرور.

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رابط دخول بلاك بورد جامعة طيبة

يقوم كافة طلاب جامعة طيبة بالدخول إلى نظام بلاك بورد black board ويستمعون إلى المحاضرات المتنوعة ولكي نعرف طريقة دخول بلاك بورد جامعة طيبة ، ينبغي علينا اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط بلاك بورد جامعة طيبة “https://lms.taibahu.edu.sa/” والمتابعة.

الدخول على زر تسجيل الدخول.

ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم تسجيل الدخول.

الدخول على الفصول الافتراضية حتى يتمكن الطالب من متابعة جميع محاضراته.

ويمكنك الانتقال إلى الصفحة الرئيسية، وهذه هي طريقة دخول بلاك بورد جامعة طيبة ، ويمكن للطالب رؤية كافة محاضراته الدراسية، حيث اعلنت عمادة التعليم الالكتروني عن رابط بلاك بورد طيبة وفي حالة عدم القدرة على تسجيل الدخول يمكنك المراسلة عبر البريد الالكتروني [email protected] مع بيان رقمك الجامعي.

black board طيبة

الآن يمكن لجميع طلاب جامعة طيبة أن يدخلوا إلى نظام بلاك بورد للدراسة عن بعد بغير الحاجة إلى أن يسجلوا في ذلك النّظام، وهذا من خلال إدخالهم الرقم الجامعي ورقم الإقامة الخاص بهم، وهذا ليستطيع كافة الطلاب أن يتابعوا محاضراتهم وواجباتهم، وهذا إلى جانب رؤية المقررات الدراسية الخاصة بهم وتحميلها عندما يرغبون في هذا بعد ام يقوموا بتسجيل الدخول إلى بلاك بورد جامعة طيبة بالتفصيل.