نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي تحميل الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد 1444 schools.madrasati وزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم توفير منصة مدرستي تحميل الكتب المدرسية من قبل وزارة التعليم السعودي ويتم تلقي الدروس والمتابعة خلال الأسابيع الأولى للعام الدراسي ١٤٤٤ عبر المنصة وذلك لعدم إنتشار وباء كورونا بين الطلاب، وتحتوي المنصة على أدوات تعليمية لسهولة فهم الطالب الدروس وتسمح المنصة بدخول أولياء الأمور والمعلمين والكادر التعليمي.

منصة مدرستي تحميل الكتب المدرسية

توفر منصة مدرستي تحميل الكتب لجميع مراحل التعليم للطلاب عن طريق الدخول على الموقع والتسجيل بالمرحلة التعليمية وإختيار تحميل الكتب بسهولة، رابط منصة مدرستي تحميل الكتب المدرسية .

كيفية تحميل الكتب المدرسية من منصة مدرستي

تم إتاحة تحميل الكتب المدرسية من قبل وزارة التعليم السعودي لجميع المراحل التعليمية وذلك لسهولة التعلم والإستفادة عن بعد، ويوجد بعض الخطوات لتحميل الكتب من منصة مدرستي وهى :

• يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي.

• نقوم بالضغط على خانة تصفح المحتوى التعليمي.

• يتم الضغط على خانة الدروس والكتب الخاصة بالمرحلة التعليمية للطالب.

• نقوم بإختيار المقرر الخاص بالطالب ثم الضغط على تحميل الكتب.

أهم وسائل التعليم على منصة مدرستي

تم توفير في منصة مدرستي جميع الكتب والدروس بأفضل طرق الشرح لسهولة الفهم والإستيعاب والتعليم بسهولة ومن هذه الوسائل التعليمية :

• يوجد فيديوهات لشرح الدروس بسهولة لجميع المراحل التعليمية.

• يتوفر على منصة مدرستي جميع الدروس والكتب وبعض من مقاطع الفيديوهات لإختيارالطالب ما يناسبه لفهم الدروس والمنهج.

• يتم عمل جدول منهج للعام الدراسي على منصة مدرستي، ويتم بث الفيديوهات في اليوم المقرر له.

• بعد شرح الدرس بمقاطع الفيديو والبث المباشر يتم عمل وجبات للطالب لمعرفة درجة الفهم والإستيعاب.

• تم توفير من قبل وزارة التعليم السعودي قناة يوتيوب لرفع فيديوهات الدروس التعليمية لمن فاته للدراسة مراجعة الدروس والإستفادة منها.

• وأيضاً يوجد قناة مخصصة للدروس التعليمية وهى قناة عين، ليتم بث جميع المناهج التعليمية.

منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني

• تم توفير للطلاب لجميع المراحل التعليمية يوماً واحداً لحضور الطلاب المدرسة في حالة لم يتم الطالب الدخول إلى منصة مدرستي والإستفادة أو فاته الكثير من الدروس مع الأخذ بالإجراءات الإحترازية.

• يمكن للمدارس الأهلية والمدارس العالمية الإستفادة من منصة مدرستي.