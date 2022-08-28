ما هي شروط الاسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1444؟

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عمر شويل - جدة يسأل الأفراد ما هي شروط الاسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية وكيف الاستعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي وهو من برامج وزارة الإسكان الجديدة لفئة معينة من المواطنين ويمكن التسجيل في منصة سكني من أجل حساب أقساط الإسكان التنموي أو التعرف على ما هي شروط الاسكان التنموي لمستفيدي الضمان والمُقدمة من خلال الوزارة لكي يصل الدعم فقط إلى المستحقين دون غيرهم من الأفراد أو الفئات الأخرى.

ما هي شروط الاسكان التنموي لمستفيدي الضمان

استهدفت وزارة الإسكان السعودي محدودي الدخل من مستفيدي الضمان الاجتماعي عندما قدمت تلك المبادرة وأما عن شروط استحقاق الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي فهي:

عدم الحصول على أي فرصة دعم سكني من قبل.

بلوغ المتقدم لسن 25 سنة أو أكثر عند التسجيل.

عدم وجود بيت تمليك أو وحدة سكنية مسجلة باسم الشخص المتقدم.

حاملي الجنسية السعودية هم أبرز فئات المستحقين في الإسكان التنموي.

أن يكون العائل أو صاحب الطلب من المستفيدين من الضمان الاجتماعي في السعودية.

هل يحق لمستفيدي الضمان التقديم على سكني؟

نعم يستطيع المستفيدين من الضمان الاجتماعي التقديم على الدعم السكني من خلال منصة سكني الإلكترونية ويتم التحويل بشكل تلقائي إلى بوابة الإسكان التنموي لاستكمال الإجراءات وتقديم الوثائق المطلوبة ويتم التحقق من بيانات المواطنين من خلال التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

طريقة التقديم على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

على من يريد التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي اتباع التالي بعد قراءة ما هي شروط الاسكان التنموي لمستفيدي الضمان والطريقة هي:

دخول منصة سكني.

تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني الموحد أو عبر رقم الهوية وكلمة السر.

اختيار الحلول السكنية من القائمة الرئيسية.

اختر أحد الحلول المتوفرة وانقر عليها ثم النقر على تبويب الحجز الآن.

قم بكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة في الاستمارة وبيانات الحالة الاجتماعية.

من خلال الموقع تستطيع معرفة هل أنت من مستحقي الدعم السكني أم لا.

إذا انتهيت من قراءة ما هي شروط الاسكان التنموي لمستفيدي الضمان واستخدمت رابط التقديم على الإسكان التنموي قم بإرسال الطلب وانتظر حتى يتم الرد عليك باستحقاق الدعم السكني 1444.