تمويل سيارة بدون كفيل لمحدودي الدخل بأقل راتب 2000 ريال ميسر جدا لجميع القطاعات

خيارات تمويل السيارات في السعودية من بنك الراجحي وهو مصرف حكومي معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي أحد البنوك المفضلة في التعامل لذلك يحظى بأكبر عدد من العملاء لديه سواء الحاصلين على القروض المتنوعة سواء شخصي أو عقاري أو سيارات ..إلخ، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية والبطاقات الائتمانية بأنواعها أيضاً، في تمويل المركبات يتيح الراجحي ثلاثة منتجات منها النظام التأجيري وهو عبارة عن اتفاق عقد إجارة مركبة جديدة لمدة لا تزيد عن 60 شهر بدفعات شهرية ميسرة حسب الدخل الشهري للعميل على أن يتم تسجيل السيارة باسم البنك إلى أن يستكمل العميل دفع الأقساط وحينها تنقل باسمه، أما النوع الثاني وهو منتج شراء سيارة تكون مسجلة باسم العميل من بداية العقد مباشرة بنظام التقسيط الشهري حتى 5 سنوات، والمنتج الثالث هو منتج الإحلال حيث يتيح للعميل التنازل عن ملكية المركبة لعميل آخر حسب الشروط والأحكام.

تمويل شراء سيارة من الراجحي

منتج ميسر للغاية يخدم الفئات من أقل راتب شهري حتى يمكن العميل من الحصول على سيارة بدون ضمانات تشمل الرجال والنساء، بحيث يبدأ الدخل الشهري من ألفي ريال سعودي، مع إمكانية تمويل المتقاعدين بأقل معاش 1900 ريال، كما يتيح الراجحي مركبات بدون تحويل الراتب بشروط محددة لكل قطاع وفئة حيث تختلف المعايير حسب قطاع العمل والجنسية أيضا، فيما يتميز الراجحي بدعم القروض تشمل التأمين على المركبات بعروض حصرية للبنك.

شروط تمويل السيارات مصرف الراجحي

لعملاء تحويل الراتب/

ألا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال للموظفين و1900 للمتقاعدين.

العمر من 21 سنة وحتى 60 عام والمتقاعد متاح تقسيط القرض حتى 70 سنة.

يشترط في تمويل الموظفين والموظفات أن تكون جهة العمل معتمدة.

عملاء بدون تحويل الراتب (سعوديين)/

الحد الأدنى للراتب 5000 ريال سعودي و 4000 للمتقاعدين.

متاح العمر من 18 وحتى 60 سنة والمتقاعد حتى 65 عام.

للموظف يشترط أن يكون مقر العمل في إحدى المدن (الرياض – الدمام – الجبيل – جدة – الخبر) للعسكريين.

المستندات المطلوبة

عرض سعر سيارة.

تعبئة نموذج طلب قرض سيارة بالتقسيط بنك الراجحي.

صورة من بطاقة الهوية أو الإقامة (سارية).

خطاب التوظيف (تعريف بالراتب).

رخصة القيادة سارية.

طريقة تقديم طلب قرض سيارة

تعبئة استمارة الطلب عبر موقع بنك الراجحي بالبيانات وكافة المعلومات والمستندات واستيفاء الشروط كاملة، إذا كان لديك استفسار بخصوص القروض الاتصال على رقم 8001241222.