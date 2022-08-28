رابط بلاك بورد جامعة حفر الباطن black board تسجيل الدخول

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عمر شويل - جدة بلاك بورد جامعة حفر الباطن مما لا شك فيه أنه من الموضوعات الهامة، التي يبحث الكثير من الطلاب عنها، فالكثير من الطلاب لم يتمكنوا من الدخول على بلاك بورد جامعة حفر الباطن ولكن نحن في هذا المقال سوف نوضح لك أيها الطالب هذه الطريقة حسب الموقع الرئيسي والرسمي، في السطور القليلة القادمة بشيء من التفصيل والاهتمام، حيث اصبح نظام البلاك بورد من الانظمة المتبعة لدى الجامعات، واصبحت كل جامعة تستخدم black board للتعليم عن بعد.



بلاك بورد جامعة حفر الباطن

إن نظام التعليم عن بعد الذي تم اعتماده في العملية التعليمية لهو نظام حديث لعديد من الجامعات بالمملكة العربية السعودية، إذ يتيح نظام black board جامعة حفر الباطن بيئة افتراضية للدراسة من بعيد بدون الذهاب لمقر الجامعة، ويحتوي هذا النظام على عديد من الأدوات التعليمية التي تشارك في تيسير العملية التعليمية، كذلك يساعد black board على اتصال المحاضرين والأساتذة في الجامعات مع طلابهم عن طريق نظام إلكتروني يتضمن جميع ما يطلبه الطلاب للدراسة من خلاله، لقد كانت جامعة حفر الباطن من الجامعات التي تسبق بتطبيق ذلك نظام بلاك بورد جامعة حفر الباطن حتى تقوم بتهيئة الظروف الدراسية للطلاب برغم من وجود جائحة كورونا، لذلك تم بناء نظام متكامل لإدارة التعلم عن بعد وهو بلاك بورد حفر الباطن.

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رابط بلاك بورد جامعة حفر الباطن

إنه مع بداية هذا العام الدراسي 1442، قد تم إعلان بلاك بورد حفر الباطن الحديث لكافة الطلاب في جامعة حفر الباطن مع بداية التعليم عن بعد، وهذا لمحاولة منع انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف بكوفيد 19، إذ يبحث العديد من الطلاب في جامعة حَفر الباطن عن طريقة دخول بلاك بورد جامعة حفر الباطن ولكن لقد عانى الكثير من الطلاب من مشكلة الدخول إلى نظام إدارة الدراسة الخاصة بجامعة حفر الباطن، حيث تساءل الكثير من الطلاب عن الطريقة وهذا ما سنقوم بعرضه في السطور القليلة القادم، إذ لابد من اتباع كافة الخطوات التالية، وهذه الخطوات هي:

ينبغي زيارة نظام البلاك بورد حفر الباطن عن طريق الدخول على الرابط التالي: https://lms.uhb.edu.sa/ ومتابعة الخطوات.

كتابة اسم المستخدم المتعلق بالطالب مثل هذه الصيغة مثلًا: s216000000

كتابة كلمة المرور المتعلقة بالطالب مثل هذه الصيغة مثلًا: [email protected]

وفي النهاية قم بالدخول على تسجيل الدخول.

وهكذا يكون الطلاب باستطاعتهم التعرف على البلاك بورد الجامعي المتعلق بحفر الباطن ليمكن لهم زيارة المنصة التعليمية التي سيتم بها التعلم عن بعد.

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من إحدى الجامعات التي لجأت للتعليم الإلكتروني حتى تواجه هذه الأزمة، التي قد تعرضت لها المملكة العربية السعودية من انتشار وباء كورونا بها. حيث قد أتت خطة التعليم الإلكتروني حتى يمنع من تجمع الطلاب بمكان واحد، وهذا للحفاظ على سلامتهم من التعرض بالإصابة بهذا المرض. كما قامت الجامعة على توفير المحاضرات الخاصة بالطلاب على صفحاتهم الخاصة بالموقع الإلكتروني لحفر الباطن. كما قد وفرت للطلاب حضور وحل الواجبات من خلال تطبيق نظام البلاك بورد للتعليم عن بعد، والذي سهل ذلك عليهم بشكل كبير وواضح، كما يمكن العمل على اتباع خطوات التسجيل على تطبيق البلاك بورد حفر الباطن الالكتروني.