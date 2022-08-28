مصرع شخص وإصابة 15 آخرين بحادث سير فى كندا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الشرطة الكندية، فإن نحو عشر سيارات، من بينهم شاحنة، شاركت فى الحادث.

قُتلت امرأة على الفور، وتم نقل 13 شخصا إلى المستشفى، ولم تكن هناك حاجة إلى دخول ضحيتين أخريين إلى المستشفى.

وألقت الشرطة القبض على سائق الشاحنة. وتم اتهامه بالقيادة الخطرة.